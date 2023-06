Body Songs, Corpi che cantano: ultimo atto fra danza e teatro

Ultimo atto per la rassegna di danza contemporanea Body Songs, Corpi che cantano negli spazi di The Loom - Movement Factory, con i due spettacoli di fine anno. L’altra sera è andato in scena con successo Corrispondenze di Anna Balducci e Patrizia Menichelli, prodotto dalla prestigiosa Compagnia degli Istanti e ispirato alla scultrice Camille Claudel, artista visionaria e prolifica, conosciuta prevalentemente per essere stata l’amante di Auguste Rodin, che per il suo essere fuori dalle righe ha trascorso molti anni in manicomio. Domani alle 21 sarà la volta de L’ultimo giorno, piècea cura di Teatro Sociale I Sensi del Teatro. Un lavoro corale, spontaneo, emotivo che parte dall’idea che quando si arriva in fondo, quando si volta una pagina, quando una porta si chiude di schianto, c’è di nuovo la possibilità di ripartire, di capire meglio, di volgere lo sguardo in un’altra direzione, di arrendersi, di sparire. Il laboratorio teatrale è stato condotto da Massimo Bonechi, attore e regista teatrale. Operatore di Teatro Sociale fondatore dell’associazione Sta - Spazio Teatrale Allincontro impegnato da anni alla creazione di percorsi rivolti a disabili, non vedenti, migranti e giovani svantaggiati. Attori de L’Ultimo giorno saranno Federico Gori, Giulia Ottanelli, Linda Prunecchi, Matilde Tarchiani, Sara Nardone, Massimiliano Matteoni, Francesca D’Alo’, Alessio Canepi, Xhejdi Myftari , Gabriella Valiani, Serena Lama, Viviana Angelillo, Debora Macchiavelli, Fabio Tarocchi, Paolo Giaconi e Marco Rota. Il percorso teatrale e la compagnia sono sostenuti dal progetto T.P.S. Tessile per il Sociale condotto dall’associazione T-Essere Incontri AsD, diretta dalla danzamovimentoterapeuta Elisa Bardazzi, che dal 2016 si adopera raccogliere fondi a Prato per realizzare attività laboratoriali e percorsi dove si vive l’arte come possibilità di crescita personale e integrazione.