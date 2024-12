Bocciodromo più sicuro: installato un defibrillatore

Francesco Di Carlo era un cittadino montemurlese che frequentava il bocciodromo Vannucci – Menchetti di via Deledda a Montemurlo. Lo scorso anno a dicembre se n’è andato a causa di un malore. La moglie, Luisa Raspanti, a distanza di un anno da quella dolorosa perdita, ha voluto ricordare il marito, donando un defibrillatore semi-automatico al Comune di Montemurlo. "Ringrazio la signora Raspanti per la sua generosità e per aver voluto trasformare il suo dolore in un segno di attenzione per la nostra comunità - commenta il sindaco Calamai -. In caso di arresto cardiaco i primi dieci minuti sono fondamentali per cambiare l’esito della situazione e dare maggiori speranze di vita a chi è colpito da infarto. A Montemurlo, per fortuna, c’è una grande sensibilità verso questo tema e abbiamo una vasta rete di defibrillatori sul territorio. Il defibrillatore di via Deledda è stato sistemato in un apposita colonna, dotata di termoregolazione a resistenza elettrica, e posizionato vicino all’entrata del bocciodromo che Francesco Di Carlo era solito frequentare e dove una foto lo ricorda. Il defibrillatore, essendo posizionato lungo la strada, rappresenta un ausilio salvavita che potrà essere utilizzato, in caso di bisogno, anche dai cittadini della zona, dove tra l’altro si trovano il parco della Pace e molte altre strutture pubbliche.