Blocco Direttissima, sindaci delusi "Potenziare il trasporto sostitutivo"

Misure speciali per attenuare il pesante disagio provocato dal blocco totale dei treni sulla Direttissima. È questa la richiesta dei sindaci della Valbisenzio, a seguito dello stop alla circolazione fra Pianoro e San Benedetto iniziato ieri per lavori di potenziamento e riqualificazione della linea Prato-Bologna, che durerà fino al 3 settembre e che sarà seguito da un’altra interruzione del servizio durante la mattina e in cinque week-end a partire dall’11 settembre.

Secondo i sindaci valbisentini infatti, "i provvedimenti temporanei adottati non sono assolutamente sufficienti a fronteggiare i disagi e a garantire un servizio efficace".

"Gli interventi previsti sono complessi e necessari e le nostre comunità si stanno prestando a enormi sacrifici – fanno notare Giovanni Morganti, Primo Bosi e Guglielmo Bongiorno –. A fronte di una situazione così difficile la Regione e Trenitalia devono confrontarsi e ascoltare le necessità dei pendolari e delle nostre comunità per accompagnare il blocco dei treni con un potenziamento efficace del trasporto sostitutivo tra Prato, Vaiano e Vernio".

Dagli stessi sindaci inoltre è già partito un messaggio molto concreto con richieste specifiche, indirizzato all’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Stefano Baccelli, che si è impegnato a fare le dovute verifiche con Trenitalia.

Le richieste sono piuttosto chiare. Innanzitutto, i sindaci chiedono di colmare il vuoto creato dalla cancellazione di ben due treni tra le 21 e le 23. Per questo si sollecita l’istituzione di una corsa bus che parta da Prato Centrale alle 22.40, in modo da consentire a chi arriva da Santa Maria Novella con il treno delle 22.09 (l’ultimo disponibile per Prato prima della mezzanotte) di raggiungere la Vallata. I tre primi cittadini fanno inoltre notare che, da lunedì, ci sarà un ulteriore disagio, visto che anche la corsa di Autolinee Toscane delle 22.30 per Castiglione dei Pepoli (non accessibile agli utenti Fs) è stata anticipata alle 22.

La seconda richiesta dei sindaci invece riguarda l’istituzione di una corsa, non prevista, da Vernio a Vaiano per le ore 6.30. Attualmente, la previsione è per un primo bus da Vernio alle 7.30: opzione ritenuta inaccettabile da Morganti, Bosi e Bongiorno, poiché così sarebbe impossibile raggiungere Firenze prima delle nove.

Infine, i sindaci richiedono di mantenere l’autocorsa Prato Centrale-Vernio delle 19.10 (non prevista in questa fase) e di istituirne una da Vernio alle 15.35 per colmare l’assenza del servizio per due ore nel pomeriggio.