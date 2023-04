“Bloccati per ore sul treno senza informazioni. Ci hanno dato solo acqua e qualcosa da mannnngiare”

Prato, 20 aprile 2023 – L’odore di pipì sul binario 4 della stazione di Prato, dopo circa 15 ore di odissea, ha fatto da monito. Non è ancora finita. Gli «ostaggi» dell’intercity 35797, il primo treno fermato nella notte per il deragliamento a Castello, sono scesi per circa un’ora dopo che il convoglio era stato trasportato da Zambra con una motrice fatta arrivare da Bologna. La sosta pratese è durata dalle 10,20 alle 11,20 circa, quando il treno è ripartito in direzione Roma.

Con ancora parecchie ore di viaggio davanti per arrivare a Salerno, destinazione finale iniziale teoricamente da raggiungere alle 9,45. «Stavo scendendo per il funerale di mio nonno, non ce la farò», racconta un passeggero che cerca di sapere qualcosa di più sulla sosta e sul viaggio.

«Ci siamo fermati all’improvviso stanotte, intorno alle 2,30, a pochi chilometri da Firenze. Per ore non abbiamo saputo nulla. Ci hanno dato solo dell'acqua e stamattina un cestino con una crostatina e un’altra bottiglietta. Ma non sappiamo nulla, nemmeno ora». Stessa storia raccontata da Elias, Simone e tre fratelli in viaggio per Roma, con ancora la speranza di arrivarci e godersi la vacanza progettata in famiglia. Chi era salito a Parma aveva già «scontato» 25 minuti di ritardo, in piena notte, ma nessuno poteva immaginare un’odissea simile. «Dovevo essere a Roma per lavoro stamattina – dice Simone – adesso non so se tornare a casa o provare lo stesso ad arrivare. Non potevamo scendere, non ho avuto paura ma sicuramente ci siamo sentiti tutti un po’ intrappolati».

«Alle 2,30 siamo rimasti bloccati a Zambra - racconta Elias – Abbiamo passato quasi 8 ore sul treno senza poter scendere, con poco da mangiare. Avevamo solo il minimo indispensabile di informazioni. Il capotreno ha cercato di sapere qualcosa, ma nessuno diceva nulla. Io ho chiamato mio padre e mi ha detto che era tutto bloccato anche a Milano. Il treno per portarci a Prato ha impiegato tantissimo ad arrivare. La prima chiamata il capotreno l’ha fatta alle 2, ma all’inizio non ci hanno calcolato proprio».

La mancanza di informazioni ha fatto salire la rabbia col passare delle ore. «Le prime sono arrivate solo dopo una lunga attesa», racconta un altro passeggero. Nemmeno il personale delle Ferrovie sapeva nulla».

Il viavai sul binario a Prato è stato continuo: «Quando ripartiamo? Ma ripartiamo? E dove andiamo?». Il convoglio si è rimesso in moto poco dopo le 11. Il 118, quando il treno era ancora a Zambra, ha dovuto soccorrere due persone che hanno avuto malori. Si è trattato di due interventi in codice verde. Prima si è sentito male, intorno alle 5.30, un uomo di 79 anni, per una crisi respiratoria, mentre più tardi, verso le 8, i sanitari sono intervenuti per un altro uomo, di 69 anni, colpito da una crisi metabolica.

Anche i pendolari pratesi hanno vissuto una mattina da incubo per il blocco della circolazione ferroviaria. Piazza stazione è stata chiusa per consentire l’arrivo degli autobus aggiuntivi di Autolinee Toscane che hanno fatto salire i viaggiatori. Nelle prime ore della mattina il numero di persone in attesa di un mezzo per partire era imponente, poi è calato intorno alle 11. Lavoratori, classi di studenti, professionisti diretti a Roma per lavoro: tutti hanno subito i disagi di una giornata pessima. Anche in autostrada il traffico è stato peggiore del solito e così in città, proprio a causa dell’improvvisa chiusura della ferrovia e della piazza.