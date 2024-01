Blitz nella notte, arrestato spacciatore di 19 anni

Prato, 27 gennaio 2024 – La sua auto ferma ai bordi della strada aveva destato sospetti: la scorsa notte, intorno alle 3, una Volante della Questura ha dunque effettuato il controllo e alla fine ha arrestato uno spacciatore. E’ successo in via di Gello.

Gli agenti hanno notato un giovane avvicinarsi alla vettura ma alla vista della polizia ha cercato di scappare, buttando a terra uno smartphone. E’ stato così possibile risalire all’abitazione dell’uomo. Nell’appartamento, in camera da letto, sono stati trovati 900 grammi di hashish, 3.360 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e un coltello.

L’uomo, un 19enne italiano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione e portato in carcere alla Dogaia.