Blitz negli stabili abbandonati . Dodici denunce

Continuano i servizi di prevenzione e controllo in aree urbane dismesse o segnalate per la indebita presenza di soggetti irregolari o dediti a illegalità, per il contrasto dei reati contro il patrimonio. La polizia ha effettuato un ulteriore accertamento e controllo in un garage sottostante un edificio in via Giacomo Puccini dove sono stati rintracciati sette stranieri di nazionalità cinese, marocchina e nigeriana, estranei al contesto abitativo dello stabile e pertanto abusivi, tutti con pregiudizi di polizia e precedenti contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. I fermati, dopo essere stati identificati e controllate le loro generalità in banca dati interforze per verificare la pendenza di eventuali provvedimenti a loro carico, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici. I servizi di controllo e prevenzione proseguiranno nei prossimi giorni nei confronti di quelle aree sensibili che spesso sono oggetto delle segnalazioni dei cittadini. A questo proposito, la Questura inviata i cittadini a segnalare situazioni di illegalità o presenza di persone sospette tramite i canali ufficiali (consueti canali comunicativi di prossimità, esposti, segnalazioni telefoniche).

Anche i carabinieri hanno effettuato un controllo all’interno di uno stabile occupato abusivamente, in viale della Repubblica. All’interno sono stati identificati cinque cittadini extracomunitari, provenienti dal Gambia, Nigeria e Pakistan. Un controllo più approfondito ha consentito di rinvenire un documento di identità provento di furto, due pezzi di hashish del peso di sei grammi, una bustina contenente polvere bianca utilizzata per il taglio dello stupefacente e un involucro contenente 0,60 grammi di hashish. Il tutto è stato sequestrato.

I cinque stranieri identificati dai carabinieri sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici, per ricettazione e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.