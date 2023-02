Blitz della polizia nel rifugio dei balordi Scattano le denunce

Blitz della polizia, ieri mattina, in uno stabile abbandonato in via della Misericordia 25. Stabile diventato rifugio di sbandati. L’operazione si è conclusa con la denuncia, per invasione di terreni ed edifici, di undici persone, tra i 25 e i 60 anni, tutti stranieri eccetto due donne italiane. Il blitz della polizia rientra nell’ambito della costante attività di prevenzione e controllo verso le aree della città dove si trovano immobili in stato di abbandono. Immmobili che spesso finiscono per diventare la ‘casa’ di sbandati e persone che vivono ai margini della legalità. Questa la situazione trovata nell’edificio in via della Misericordia. L’intervento degli operatori della squadra volante ha consentito di identificare appunto undici persone, tutte già note alla forze dell’ordine. Su alcuni pendevano anche misure di prevenzione in corso di validità.

Tutte le persone rintracciate, di età compresa tra i 25 ed i 60 anni, che utilizzavano abusivamente lo stabile di via della Misericordia come dimora di fortuna, sono state accompagnate in Questura per le operazioni di fotosegnalamento e per gli accertamenti di rito. Quindi è scattata la denuncia per il reato di invasione di terreni o edifici.

Poco prima del blitz c’era stato un altro intervento della squadra volante, proprio all’esterno dello stesso immobile, sulla strada. Lì, nel corso della nottata, la polizia ha proceduto al controllo di un uomo, un nigeriano di 33 anni, presumibilmente ‘inquilino’ nello stesso stabile abbandonato dal quale era appena uscito. In seguito agli accertamenti fatti è risultato che il nigeriano era stato raggiunto da un ordine di cattura per aggravamento della misura con applicazione della custodia cautelare in carcere. Accompagnato in Questura, al termine della redazione degli atti a suo carico, lo straniero è stato arrestato e condotto alla Dogaia.

Dopo il blitz della mattinata, anche nel pomeriggio di ieri le volanti sono passate di nuovo vicino al locale evacuato e hanno trovato altre due persone che si aggiravano nella zona. Entrambe con il foglio di via. L’attività di vigilanza e controllo rivolta agli stabili e agli immobili abbandonati prosegue, insomma, con la polizia che può contare anche sul contributo di equipaggi dedicati del Reparto Prevenzione Crimine.