Blefari in pensione dopo 25 anni: "Lascio un’eccellenza"

È stato il punto di riferimento della struttura di urologia. Franco Blefari dopo oltre 25 anni di attività lascia il timone della direzione per pensionamento.

"Venticinque anni, un tempo lungo. Nel corso di questi ho lavorato insieme ai miei collaboratori per il buon funzionamento della Urologia dell’ospedale di Prato", ricorda commosso Blefari. "Insieme, abbiamo conseguito risultati clinici che ci hanno identificati come eccellenza assoluta e come centro di riferimento nazionale in particolare per la chirurgia laser della prostata. Contemporaneamente, abbiamo affrontato cambiamenti organizzativi che ci hanno portato ad adeguare i nostri sistemi e i modi di pensare: l’intensità delle cure, l’unificazione delle vecchie Usl, il trasferimento al nuovo ospedale e non ultimo il Covid solo per ricordare alcuni degli avvenimenti principali. Tutto questo, sempre senza perdere di vista i bisogni della popolazione, rispondendo alle esigenze dei pazienti". E ancora: "Grazie ad una amministrazione attenta e collaborativa, siamo riusciti anche a mantenere il passo con l’adeguamento tecnologico. E finalmente, con grande soddisfazione medica, siamo riusciti ad ottenere che il nostro ospedale fosse dotato del robot chirurgico. Ciò rappresenta per me un grande obiettivo raggiunto del quale vado fiero. Venticinque anni dopo, dunque, il mio compito finisce qui, con quello che credo costituirà il punto di partenza per un futuro altrettanto positivo e proficuo dell’Urologia pratese e dell’area Toscana Centro, con i nostri pazienti che potranno essere trattati ’in casa propria’ con le tecnologie più avanzate. Qualcosa di cui vado particolarmente orgoglioso".

Il traguardo raggiunto dallo specialista pratese è stato salutato anche dal direttore generale dell’Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese: "L’occasione mi permette di rivolgere un grazie sentito e la mia riconoscenza al dottor Blefari", dice. "La sua presenza è stata di grande valore professionale e umano e le sue doti hanno arricchito tutta l’Asl Toscana Centro, dopo l’unificazione. Il gruppo che è stato formato è di grande qualità e questo rende ancora più importante i 25 anni di lavoro del Direttore. Da parte mia e di tutta l’azienda va il profondo ringraziamento a Franco".