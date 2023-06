Blasi, il volto nuovo del Pd "Quante batoste in questi anni Ma ora un sogno per il partito"

di Anna Beltrame

PRATO

Blasi, com’è arrivato fin qui?

"Il mio percorso parte da lontano, prima nei movimenti e solo negli ultimi anni all’interno del Pd. Il profilo dell’attuale segreteria è comunque l’esito di un perimetro politico che è sempre stato il mio".

Cos’ha fatto prima e oltre la politica?

"Ho frequentato il Datini, indirizzo grafico pubblicitario. Poi a un certo punto ho lasciato la scuola, perché ero innamorato di una ragazza pratese che si era trasferita Londra e sono partito con lei. Ero poco più che maggiorenne. Per quasi un anno ho vissuto lì, lavorando nei bar o nei locali notturni per mantenermi. Un’esperienza di vita straordinaria".

E poi?

"Sono tornato, la storia con la ragazza è finita, mi sono diplomato e poi laureato in scienze politiche con tesi sulle primarie del 2012, quelle di Renzi. La comunicazione in politica è un tema che mi ha sempre interessato molto".

Dopo la laurea?

"Mi sono barcamenato fra mille lavoretti, come la maggioranza dei miei coetanei. Bar, ristoranti, associazioni. L’impiego più lungo quello in un’azienda di lubrifcanti per macchinari edili, mi occupavo del commerciale. E’ durato sette anni. Poi c’è stata la collaborazione con il Caffè Bacchino in piazza delle Carceri: lavoravo al bancone e organizzavo iniziative, fra musica, libri, dibattiti".

Un posto in una partecipata?

"Mai. Dal 2020 lavoro nella segreteria di Iacopo Melio, un amico da anni. Mi chiamò per coordinare la sua campagna elettorale alle regionali, dandomi una grande opportunità. Era un outsider e fu il primo degli eletti a Firenze contro ogni pronostico".

Cosa pensa della multiutility toscana dei servizi pubblici?

"L’aggregazione dei servizi è fondamentale, necessaria. Ma vanno coinvolti di più e meglio tutti i territori e sono perplesso sulla quotazione in Borsa".

Dell’ampliamento di Peretola?

"Contrario, da sempre".

Fra gli altri temi caldi in Toscana e per il Pd c’è la situazione della sanità, complessa a Prato in particolare.

"Purtroppo è così. Un cambio di passo è indispensabile: servono scelte forti, più risorse, più investimenti sulla sanità diffusa e chi ha di più dovrebbe secondo me dare un contributo maggiore. Credo che il partito debba anche ammettere gli errori che in passato sono stati fatti".

Come il Creaf. Dopo il "vaccinificio" a cosa servirà?

"Quella struttura non può restare un buco nero. La Regione dovrà fare una proposta".

Per ora scintille con Biffoni... Lei da che parte sta?

"Non voglio fare contrapposizioni. Matteo è un grande sindaco, lo conosco da tanto, non sempre l’abbiamo pensata allo stesso modo, ma lo stimo".

Nove anni sindaco. Cosa le è piaciuto e cosa no delle due legislature?

"Ci sono state visioni, un’idea di innovazione profonda nel progetto di città: più europea e sostenibile. E’ stato bravo in questo e nello stabilire forti relazioni con i governi. I dieci milioni per le imprese pratesi che innovano sono stati un risultato importante, ottenuto anche grazie a lui. Dubito molto che con questo governo li rivedremo. Si è impegnato molto. Peccato non essere ancora arrivati in fondo sulle grandi opere, manca ancora un anno però".

Scelga quattro persone per andare a cena, due del centrodestra e due del centrosinistra.

"Giorgio Silli, con cui pranzo e ceno quando si può e ci si diverte, e Rita Pieri. Il segretario Pd Marco Biagioni e l’ex segretario Cgil Manuele Marigolli. Potrebbe essere una serata interessante, oltre che piacevole. Quasi quasi si organizza".

Fra un anno?

"Scenario complesso. Ogni città è contendibile, Prato compresa. Non è mai stato così difficile. Con la vittoria di Elly Schlein e qui di Emiliano Fossi, due amici per me, il Pd sta cambiando, a Prato ha iniziato a farlo prima che altrove con la giovane segreteria di Biagioni. Dobbiamo essere uniti, riconoscere gli errori. Non conta quanto uno sia più riformista o più radicale, conta mettere insieme tutte le risorse alternative alla cultura del neoliberismo, rispetto alla quale anche il centrosinistra è stato subalterno. Dobbiamo non perdere il rapporto con la realtà, anche chiedere scusa se serve".

Servirà anche un buon candidato sindaco, che ispiri la fiducia dei pratesi...

"Non c’è dubbio, ma fare nomi adesso è più fantacalcio che una cosa seria".

A chi è grato?

"A Marco Furfaro. Per me è un fratello maggiore. Abbiamo condiviso tutto in questi anni, anche la grandi batoste, ma non ci siamo mai arresi. E oggi finalmente non immaginiamo più un’alternativa al Pd, ma un Pd alternativo. Siamo una generazione che è pronta ad assumere le proprie responsabilità di fronte alle sfide e ai problemi di oggi. Abbiamo bisogno di costruire un nuovo sogno".