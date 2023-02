"Bisogna seguire un regime alimentare variato" L’importanza di bere acqua e idratare l’organismo

Alimentazione e atletica, Alessio Bulletti, allenatore di atletica, aiutaa capire la relazione che c’è tra sport e alimentazione. Bulletti ha cominciato ad allenare in atletica a Prato nel 2021 e in precedenza ha allenato in una scuola di calcio.

Cosa pensa di una dieta fai da te?

"Sono contrario alla dieta fai da te, è bene farsi seguire da un professionista certificato in modo da raggiungere risultati fissati senza correre rischi per la salute".

Quali indicazioni darebbe ai giovani sportivi in merito alla loro alimentazione?

"Ai giovani sportivi consiglio un’alimentazione molto varia, evitare gli eccessi e idratarsi tanto senza abusare con l’uso di bevande gassate o con zuccheri aggiunti".

Lei segue una dieta specifica per il suo sport?

" Al momento no. In passato sono stato seguito per un paio di anni da un professionista".

Alessio Bulletti ha dimostrato un grande interesse per l’argomento e ha partecipato con entusiasmo all’intervista. L’atletica leggera, con le sue varie discipline, è uno sport che interessa molto i giovani e la passione è cresciuta soprattutto dopo le Olimpiadi dello scorso anno dove diversi atleti hanno ottenuto risultati importanti.