Bisogna iniziare un percorso di restyling

Leonardo Biagiotti

Quando c’è chi sta troppo stretto e troppo largo contemporaneamente vuol dire che qualcosa non va. Che l’equilibrio che magari prima c’era adesso non esiste più. E’ il caso del mercato del lunedì. Chi deve parcheggiare non trova posto, chi deve vendere di posto ne ha anche troppo, tanto che ci sono polemiche fra i commercianti fissi per i banchi extralarge degli spuntisti, che si sistemano spesso ben oltre i limiti concessi (e ben oltre lo spazio pagato). Il mercato di Prato ha una lunga tradizione, ha ancora grandi numeri teorici (circa 400 ambulanti), ma sembra aver bisogno di un restyling nel segno del buon senso. Le associazioni, sul nostro giornale, hanno aperto al confronto. E’ il momento di iniziare.