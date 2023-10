Bisenzio, i container nel mirino: "Sacrificate aree verdi per niente"

I container sul Bisenzio adesso sono un caso. Almeno secondo Leonardo Soldi, capogruppo del Centrodestra che ha presentato un’interrogazione comunale con risposta scritta all’assessore Valerio Barberis per conoscere nel dettaglio, appunto, l’effettiva operatività dei container posizionati lungo il Bisenzio dal giorno della loro inaugurazione ad oggi. Due strutture sono state situate lungo il corso del fiume al Ponte Petrino e al Cantiere, mentre un terzo si trova sul lastricato del parcheggio del Serraglio. Soldi contesta la scelta del Comune di "sacrificare zone verdi" oltre ad "una pianificazione lacunosa, che si è trasformata rapidamente in spreco di risorse pubbliche". Ad innescare la miccia è stata la chiusura del chiosco-container di Ponte Petrino che ha abbassato i battenti già dalla metà di settembre nonostante un’estate prolungata.

"La chiusura ha evidenziato la scarsa attrattività e di conseguenza una mancanza di accortezza nella pianificazione urbanistica – attacca Soldi –. È del tutto evidente che, anche con condizioni climatiche ideali, l’investimento non ha raggiunto l’obiettivo prefissato. Tale scenario risulta particolarmente grave e contradditorio quando l’amministrazione propaganda progetti di de-cementificazione, ma nel contempo sacrifica con leggerezza aree già verdi. Il progetto di Ponte Petrino in particolare ha avuto una gestazione di circa cinque anni, con la promessa, poi disattesa, che l’attività avrebbe dovuto rimanere aperta per tutto l’anno". Secondo il consigliere di opposizione le priorità dovrebbero essere il rifacimento delle piste ciclabili esistenti e la realizzazione di passerelle ciclopedonali che facilitino l’attraversamento del fiume, per migliorare la fruibilità del parco fluviale.

"Ho presentato un’interrogazione per mettere in luce l’inefficienza e l’inconsistenza di queste operazioni urbanistiche, con un assessore che proclama progetti di de-cementificazione, ma che nel contempo cementifica aree già verdi. Progetti che portano con sé un difetto di pianificazione oltre a una mancanza di coerenza politica e di sagacia nella gestione delle risorse pubbliche. L’amministrazione comunale dovrebbe valorizzare l’intuito del privato nel valutare la sostenibilità economica di un progetto, evitando fallimenti costosi e deleterei per il patrimonio verde della città, come lo sono stati i chioschi lungo il fiume. Il caso dei container è solo l’ultimo di una serie di progetti mal gestiti, che includono anche la Fabbrica dell’Aria e i robot-vigilanti mai entrati in funzione per la sorveglianza del parco fluviale".