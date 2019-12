Prato, 19 dicembre 2019 - La polizia ha scoperto una bisca clandestina in via Castagnoli. Decine i giocatori sospresi durante il blitz, molti hanno provato a scappare e far perdere le loro tracce. La polizia però è riuscita ad identificarne diversi, circa una sessantina, accerchiando l'immobile. L'operazione rientra nell'ambito di una inchiesta più ampia i cui particolari saranno resi noti oggi. L'identificazione dei gioatori ha richiesto molte ore e in serata era ancora in corso.

© Riproduzione riservata