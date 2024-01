Gioco d’azzardo e scommesse illegali, a Prato scoperta una bisca clandestina: 38 denunciati

Prato, 12 gennaio 2024 – C’è anche Prato nella vasta operazione di polizia in tutte le province d’Italia per contrastare il gioco e le scommesse illegali. Qui è stata infatti scoperta una bisca clandestina gestita e frequentata da cittadini di nazionalità cinese: 38 le persone denunciate per gioco di azzardo (tra loro 9 sono risultati irregolari sul territorio nazionale), sequestrati attrezzature e denaro contante per oltre 110mila euro.

L'operazione, coordinata dal Nucleo centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse dello Sco, rientra in una più ampia strategia di contrasto che vede l'impiego dell'expertise investigativa della Polizia di Stato misurarsi sul fronte nazionale ed estero del gioco illegale e delle scommesse clandestine.

In tutta Italia sono 66 le persone denunciate e ammontano a oltre 600mila euro le sanzioni amministrative.