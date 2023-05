Birre artigianali giochi e street food

Non solo musica. A Prato a tutta birra per cinque giorni la regina sarà ovviamente la birra. Tanti gli stand organizzati dai birrifici artigianali del territorio e non dove poter gustare birre bionde, rosse e nere di qualità. Senza dimenticare il cibo, visto che come al solito la piazza sarà invasa da una serie di specialità tipiche delle varie regioni d’Italia grazie a una ventina di caratteristici truck da street-food, con fritto di pesce, grigliate, bistecche alla fiorentina, fagotto del chianti, tortelli e ravioli della vallata e molte altre delizie del territorio (e non). Ogni giorno già a partire dalle 18, ci saranno anche varie occasioni di svago per le famiglie con un angolo apposito dedicato ai giochi gonfiabili e al divertimento dei più piccoli, e tante occasioni per regali, shopping e collezionismo grazie ai banchi del mercatino artigianale. Accanto al mercatino, in questa edizione, verrà allestita anche una mostra di auto e moto. "Siamo contenti di essere arrivati all’undicesima edizione – commenta Alessandro Rubino, direttore artistico della kermesse -. Lo scorso anno abbiamo avuto circa 20mila presenze e speriamo stavolta di superare questo piccolo record offrendo una formula ormai consolidata e che strizza l’occhio a tutti, giovani e meno giovani, con proposte musicali interessanti e con una serie di altre attrattive a ingresso libero".