Bimbo finisce in overdose, genitori a processo

Era finito in ospedale perché da un paio di giorni mostrava sintomi di malessere. Il bambino aveva poco più di un anno e ai medici del pronto soccorso apparve subito chiaro che il piccolo era in overdose. Fu subito sottoposto agli accertamenti clinici risultando positivo al principio attivo della cocaina. Un episodio gravissimo che ha portato i genitori del piccolo (madre 30 anni, padre 40) alla sbarra con l’accusa di maltrattamenti. La mamma, in particolare, è accusata di aver allattato il piccolo dopo aver assunto cocaina causando l’overdose del bambino. Una situazione delicata approdata di fronte al collegio dei giudici di Prato, presieduto dal presidente Francesco Gratteri. Il padre e la madre del piccolo, difesi dall’avvocato Andrea Marilli del foro di Prato, devono rispondere di maltrattamenti non solo nei confronti del figlio di un anno e mezzo ma anche della figlia più grande, oggi quattordicenne, di fronte alla quale sarebbero avvenuti diverbi piuttosto violenti fra i genitori. I figli della coppia sono per il momento affidati ai nonni materni. Il processo è nella fase del dibattimento e ieri sono stati ascoltati diversi testimoni, fra cui il nonno.

Secondo la ricostruzione della procura, il bambino di un anno è finito al pronto soccorso nell’aprile del 2022 con i chiari segni di una intossicazione da sostanze stupefacenti. I medici si accorsero subito di quello che era accaduto e fecero gli accertamenti. Dalle analisi emerse che il bambino era in overdose da cocaina. I genitori furono segnalati in procura.

Per gli investigatori, la mamma aveva allattato il bambino dopo aver assunto la droga. I genitori, però, hanno fornito una ricostruzione diversa. I due erano andati a casa di amici e lì il bambino, in maniera del tutto accidentale, avrebbe trovato la bustina di cocaina e l’avrebbe messa in bocca. Come ha spiegato il difensore della coppia, "madre e padre del piccolo non risultano essere assuntori regolari di droghe e la ricostruzione fu subito comunicata ai medici del pronto soccorso". Il processo è stato aggiornato a ottobre.

L.N.