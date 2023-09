Bimbi in campo per l’ambiente. E premio speciale per Ettore

Prima del rientro a scuola, una bella pulizia del parco del Bargo è servita come occasione di socializzazione e per vedere con gli occhi dei bambini dove può arrivare l’inciviltà dei grandi. L’associazione culturale "Diapason" di Poggio a Caiano ha organizzato una simpatica iniziativa, "Tutti a raccolta", ovvero un pomeriggio di sensibilizzazione e di azione per i più piccoli ma anche per i loro genitori e i loro nonni, sui temi dell’ambiente. Divisi in tre squadre con i nomi di altrettanti colori (rossi, blu, gialli) e "armati" di guanti e materiale forniti da "Ecohabitat shop", i piccoli hanno percorso i sentieri del grande parco con l’obiettivo di scovare e recuperare (sempre con l’aiuto di qualche genitore) rifiuti abbandonati. Cosa hanno trovato nel parco? Una bottiglia di amaretto ancora mezza piena di liquore, un pallone sgonfio e una sedia sdraio, uno scaleo e una lampada.

In tutto mezzo quintale di rifiuti (plastica e indifferenziati) che una trentina di bambini hanno raccolto, in poco più di un’ora. E’ stata letta una favola di Patrizia Andrich: la storia di Michelina, una bambina che impara a essere responsabile nei confronti del Creato. Poi è stato consegnato il simbolo dell’associazione (un diapason: strumento che accorda i suoni diversi) al piccolo Ettore: il bambino pratese di 7 anni che, come La Nazione ha raccontato qualche giorno fa, si è impegnato a pulire, di sua iniziativa, sull’Appennino bolognese, un sentiero lasciato sporco da persone incivili. E’ intervenuta anche Laura, la mamma di Ettore e del fratello Giulio, auspicando che "questo tipo di iniziative si moltiplichino ovunque". I sacchi di immondizia raccolti nel Bargo sono stati presi in carica da Alia e smaltiti secondo le norme. Soddisfazione per la bella riuscita anche di questa seconda iniziativa è stata espressa dalle donne poggesi che lo scorso luglio hanno costituito l’associazione "Diapason".