Bilancio positivo per il festival del jazz

Bilancio positivo per il quarto festival toscano del jazz di Bacchereto che si è concluso nei giorni scorsi a Carmignano. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di dedicarsi allo studio di brani scritti per quartetti, lavorando in piccole formazioni. Inoltre è stato pensato per loro un breve corso di riparazione dello strumento con il maestro Giacomo Marterelli, tecnico riparatore specializzato. Nella suggestiva piazza del Pozzo ad Artimino si è svolto il concerto conclusivo del laboratorio di musica d’insieme. Tutti i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo diretti dai docenti del Festival: i maestri Andrea Coppini, Francesca Simonelli e Cristina Roffi.