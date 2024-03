Bilancio, le tariffe restano congelate. Ma è incognita sulla tassa dei rifiuti

Buone notizie per i contribuenti montemurlesi: per quest’anno restarenno invariate le tariffe e i tributi di competenza comunale ai livelli del 2023. l consiglio comunale di Montemurlo oggi si appresta ad approvare il bilancio di previsione 2024. Una manovra del valore di oltre 40 milioni di euro che fa inevitabilmente i conti con l’alluvione dello scorso 2 novembre.

"A causa dell’inflazione i servizi sono aumentati di costo, ma il Comune di Montemurlo ha deciso di mantenere le tariffe invariate, anzi aumentando il numero e la qualità dei servizi offerti", dice il sindaco Calamai. Un esempio è la refezione scolastica sulla quale il Comune ha messo 150mila euro. Parlando di numeri la scuola sul bilancio previsionale 2024 ha un valore di 1,9 milioni di euro che, oltre ai servizi a domanda individuale (mensa, trasporto, pre e post scuola), comprende tutte le attività progettuali a sostegno della didattica.

Invariata l’Imu, nelle sue aliquote e detrazioni, che ha un valore per il Comune di Montemurlo di circa 6 milioni di euro. Non cambia l’addizionale Irpef ferma allo 0,6 per cento che vale 1,6 milioni di euro né il Canone unico patrimoniale, la pubblicità e tutte le altre tariffe del Comune (servizi cimiteriali, scolastici, sportivi, i diritti d’istruttoria). L’amministrazione ha confermato per il 2024 il canone di occupazione del suolo pubblico che rimane completamente gratuito per tutti gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande ( bar, ristoranti, pasticcerie) perché "oltre che agevolare le attività commerciali, garantire il suolo pubblico gratuito significa far vivere le nostre piazze, le nostre strade con tavolini e attività all’aperto durante la bella stagione", osserva Calamai. zzerato anche il fondo debiti commerciali perché il Comune di Montemurlo ha tempi di pagamento dei fornitori di servizi e lavori rispettosi dei trenta giorni previsti per legge, il che consente al Comune di non dover impegnare ulteriori risorse su questo fondo. La Tari, la tassa sui rifiuti, è stata approvata nelle stesse misure del 2023, anche se il Comune è in attesa delle decisioni che saranno prese nel corso dell’anno da Ato nel piano d’ambito 2024. Il Comune ha previsto tre rate con il pagamento molto posticipato per andare incontro a chi ha subito i danni dell’alluvione. Le scadenze saranno luglio, settembre, dicembre. Il Comune ha già annullato la scadenza del dicembre scorso sulla rata di saldo 2023, dando la possibilità di dividere il pagamento in tre rate a giugno, luglio e settembre 2024.

"Mi auguro che ci possano essere novità a livello nazionale che possano dare la possibilità di mettere in campo riduzioni sulla Tari, soprattutto per chi ha subito i danni dell’alluvione", sottolinea il sindaco Calamai che aggiunge: "Per agevolare le famiglie alluvionate, abbiamo previsto un fondo di 60 mila euro per ridurre le tariffe Tari. A breve uscirà il bando per fare richiesta".

Silvia Bini