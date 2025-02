Bilancio, al via le assemblee nelle frazioni

Bilancio 2025 -2027, al via le assemblee nelle frazioni. L’impegno preso con i cittadini di Vaiano viene mantenuto: alla vigilia dell’approvazione del bilancio 2025-2027, la sindaca Francesca Vivarelli (nella foto) con la sua giunta ha organizzato sei assemblee diffuse nelle diverse frazioni vaianesi per presentare e confrontarsi sui progetti per il futuro. "Il nostro obiettivo è mantenere un rapporto franco con le cittadine e i cittadini, verso cui sentiamo il dovere della trasparenza e della chiarezza", premette Vivarelli.

Un mese di appuntamenti per ascoltare e condividere investimenti da fare e spese da sostenere nell’interesse di tutti. Si comincia giovedì, alle 21 a Vaiano, nei locali del circolo Arci Giuseppe Rossi, in via Braga.

"Per noi è fondamentale mantenere il filo costante dell’ascolto e del confronto con le cittadine e i cittadini, frazione per frazione – afferma la sindaca – Il bilancio è l’occasione migliore per incontrarsi, discutere di idee e prospettive, fare un quadro complessivo dell’attività dell’amministrazione, ma soprattutto per ascoltare bisogni e necessità a cui dare risposta. Le assemblee saranno anche l’occasione per confrontarsi sui progetti e gli interventi a cui destinare le risorse che abbiamo trovato per impiegare nelle frazioni, come promesso in campagna elettorale – conclude Vivarelli – Contiamo su una partecipazione attiva e numerosa della cittadinanza".

Ed ecco tutti gli appuntamenti, frazione per frazione. Il secondo incontro sarà giovedì 20 febbraio a Gamberame e Faltugnano (Centro civico di Gamberame), poi martedì 25 febbraio a Sofignano e Savignano (circolo Arci di Sofignano), giovedì 27 febbraio Schignano (circolo Arci), giovedì 6 marzo La Tignamica (Bar pizzeria Era ora), L’ultima assemblea è fissata per giovedì 13 marzo a La Briglia, al circolo La Spola d’Oro. Tutti gli appuntamenti si tengono alle 21.