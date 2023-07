Bilancio a Prato: tesoretto di 30 milioni di euro per investimenti

E’ una variazione di bilancio che porta in dote 30 milioni di euro di investimenti quella che il consiglio comunale si appresta a mettere in approvazione. Entro fine mese, infatti, il Comune deve superare la prova degli equilibri di bilancio, cioè verificare la tenuta dei conti rispetto alle previsioni inserite nel bilancio preventivo della scorsa primavera. E di pari passo la giunta Biffoni ne approfitta per mettere a terra una serie di investimenti attesi dal territorio. Troviamo così il mutuo da quasi 8 milioni di euro per il parco centrale, che era stato precedentemente sospeso visti i ritardi nella bonifica dell’area e nel passaggio di proprietà. E poi quattro milioni per la riqualificazione della rete stradale, i finanziamenti per il restyling dei giardini scolastici fra cui quelli di Viaccia. Passando poi per il via libera all’area dei camper da realizzare in via Nenni all’altezza del parcheggio scambiatore. La variazione di bilancio porta con sé anche 350.000 euro per la messa in sicurezza definitiva del cimitero di Figline colpito dall’ondata di maltempo.

Il Comune dà il via libera anche alla ciclabile sulla Bardena, collegando così in sicurezza Narnali e Viaccia, e togliendo il transito ciclopedonale da quel tratto di via Pistoiese. C’è lo stanziamento di 630.000 euro per la seconda parte della Ciclovia del Sole, i fondi per quella in via Traversa del Crocifisso, e 400.000 euro per il potenziamento della pubblica illuminazione. Sul fronte dello sport si rifarà il look il PalaRogai, la cui copertura ha bisogno di manutenzione (450.000 euro). Ok dalla giunta al nuovo manto in sintetico del Conti gestito dalla Galcianese. E ancora 250.000 per la climatizzazione degli uffici dell’Anagrafe Nord, 150.000 per il restyling dell’immobile del Pin, due nuovi fontanelli (uno verrà installato alla Querce), e i fondi per la riqualificazione delle scuole pubbliche, fra cui la mensa alle Marcocci. "E’ una variazione di bilancio che dà risposte importanti – spiega l’assessore al bilancio Benedetta Squittieri -, nella quale sono inseriti investimenti attesi dalla cittadinanza".

Stefano De Biase