Bilancio 2024, più sociale e turismo. Sarà l’anno della sicurezza idraulica

Un possibile "tesoretto" di 700mila euro e investimenti per oltre 4 milioni e 300mila euro. Il Comune di Carmignano ha approvato il bilancio di previsione 2024. "Il 2023 – sottolinea il sindaco Edoardo Prestanti – si è concluso con la drammatica alluvione del 2 novembre, e puntiamo al rilancio del territorio e all’aiuto della comunità. L’obiettivo è proseguire su una strategia politica basata sulla nostra idea di sviluppo giusto, sostenibile e di qualità su cui abbiamo investito negli ultimi anni".

Molti saranno gli investimenti del Comune per l’ambiente e la transizione ecologica, con un occhio di riguardo importante nella prevenzione del dissesto idrogeologico, come importanti saranno le risorse per cultura e turismo. Quest’anno resteranno invariate tasse, tariffe e tributi comunali. Ecco la distribuzione delle voci di bilancio più importanti. Per il settore ambiente saranno destinati 3 milioni di euro, per la scuola 1,5 milioni e poi mensa scolastica 670mila euro, trasporto 120mila euro, diritto allo studio 162mila euro. Al sociale sono interventi per famiglie da 797.450 euro, asili nido e servizi per l’infanzia 186mila euro, diritto alla casa 50mila euro, anziani utili 40mila euro. La cultura vedrà una spesa di 360mila euro mentre altri 165mila saranno destinati allo sport e ai giovani e 107mila euro al turismo. Nel bilancio di previsione sono inseriti anche interventi come la manutenzione strade (300mila euro), la riqualificazione impianti sportivi (630mila euro) e quella urbana (575mila euro), il parcheggio pubblico di Santa Cristina (300mila euro) e la riqualificazione del vialetto della Poesia (140mila euro).

Alla sicurezza idraulica andranno 1,6 milioni e il 2024 sarà l’anno dell’housing first (300mila euro), il progetto di coabitazione e banco alimentare che interesserà l’ex sede della Misericordia in via Bicchi.

M. Serena Quercioli