Biffoni: "Un aiuto dai fondi del Pnrr Ma bisogna fare uno sforzo in più"

"Le criticità nei pronto soccorso sono un problema di caratura nazionale. Che ci siano problemi di carenza di organico è un dato di fatto. E che si sia acuito negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. E’ dal 2015 che sono in contatto con i medici e gli operatori del pronto soccorso del Santo Stefano, dove vado periodicamente per verificare come stanno le cose. Una prima risposta al grido di allarme dei medici dei pronto soccorso della Toscana è arrivata proprio oggi con la notizia dei 90 euro in più lorde in busta paga. Ma non ci dobbiamo fermare qui: l’obiettivo è di prendersi cura delle preoccupazioni espresse dalle nostre forze sanitarie più esposte". Matteo Biffoni, sindaco di Prato, guarda con lucidità e comprende la protesta manifestata nella lettera aperta firmata dai 288 medici dei pronto soccorso della Toscana, inviata a presidente della Regione Eugenio Giani, assessore alla sanità Toscana Simone Bezzini, alle aziende sanitarie territoriali e per conoscenza al ministro Orazio Schillaci e alla premier Giorgia Meloni. "La prima risposta concreta è di carattere economico. E’ un primo passo in avanti, anche se non basta – prosegue Biffoni – Bisogna fare tutti insieme uno sforzo e un passo in avanti per andare incontro alle necessità dei professionisti dell’emergenza urgenza". Il primo cittadino non dimentica di "rendere merito a questi medici che sono innamorati del loro lavoro e che sono fra i protagonisti della sanità pubblica. Vanno ringraziati per quanto fanno. Nel nostro piccolo si cerca di fare il massimo, ma sono tanti anni ormai che si sottolinea la necessità di potenziare le strutture del territorio e di un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale – prosegue Biffoni – Grazie ai fondi Pnrr avremo la casa della salute a San Paolo, realtà operativa che va nella direzione del rinforzo del territorio". Nella battaglia per alleggerire i pronto soccorso toscani, Biffoni sostiene che "c’è necessità di fare strutture filtro. Mi consola il fatto che lo sosteniamo da diversi anni: è una sfida non soltanto per Prato ma per tutto il sistema della medicina d’urgenza toscano ed italiano".

Sara Bessi