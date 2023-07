Biffoni nella top ten "Soccorso vicinissimo E non mi candiderò a governatore nel 2025"

Sindaco Biffoni, è nella top ten del gradimento in Italia. Se lo aspettava?

"Queste classifiche non le ho mai commentate, lo faccio adesso perché è l’ultima volta. Questo risultato mi fa piacere, ovviamente. Sono consapevole di aver commesso errori e che tante cose avrei potuto farle meglio, ma evidentemente la gente ha apprezzato il fatto che io ce l’ho sempre messa tutta. Il mio impegno non è mai venuto meno, i pratesi lo hanno capito. Sarà così fino all’ultimo giorno".

Visto il trend in crescita e la posizione di quest’anno aumenta il rimpianto per l’impossibilità di un terzo mandato? Ad oggi sembra difficile una riforma.

"Il rimpianto c’è a prescindere, perché si tratta di una legge ingiusta che siamo gli unici in Europa ad avere. Se ci deve essere un limite, allora valga per tutti".

Che farà Matteo Biffoni dopo il 2024? Un pensiero alla Regione? Forse è per questo che c’è un rapporto complicato con Giani?

"Giani sa benissimo che la candidatura a governatore nel 2025 non è nei miei piani, anzi gli darò una mano quando tenterà il bis. Per quanto mi riguarda dopo il 2024 mi guarderò intorno, continuando a fare politica senza ansia di avere incarichi. Può darsi che torni a fare l’avvocato, sicuramente mi dedicherò di più alla famiglia. Sono un ragazzo fortunato perché ho fatto il sindaco della mia città dopo aver fatto il parlamentare. E’ un’esperienza unica che mi ha dato tanto ma anche tolto qualcosa".

Questo risultato cosa significa per il centrosinistra in vista del 2024?

"In questi anni ho sempre percepito da parte dei pratesi un sentimento di affetto. Nel 2019, prima dello spoglio per le comunali, viaggiavo sulla ciclabile come un cadavere per i risultati che aveva fatto la Lega alle Europee. Invece la gente mi incoraggiava, era positiva con me anche nelle critiche. E poi abbiamo visto com’è andata. Questa empatia però non si può trasferire da un sindaco al suo successore automaticamente, bisogna fare un percorso".

Il segretario del Pd Biagioni ha parlato della necessità di arrivare ad un candidato sindaco che sappia unire.

"Le primarie sono nello statuto: se serve si fanno, ma se arriva una candidatura unitaria meglio. Il lavoro impostato da Marco va nella direzione giusta".

Ha parlato di impegno e cose da migliorare. Quali priorità per l’ultimo anno di mandato?

"Voglio lasciare tutto pronto per il cantiere del sottopasso del Soccorso, che è vicinissimo. Aspetto entro fine luglio il via libera: la commissione Via si è già espressa sul progetto, adesso il ministero deve recepire la decisione. Per quello che so c’è il sì di Roma, ma aspetto di leggere tutto nero su bianco. Bisogna poi concentrarsi sui tanti cantieri del Pnrr e vorrei inaugurare il Bastione Forche e l’impianto di via Roma, tanto per fare due esempi".

Ci sono però anche politiche finite nel mirino dell’opposizione per gli scarsi risultati. Ad esempio quelle green, dalle giungle al parco urbano.

"Sul parco urbano siamo in ritardo di quattro anni, ma arriverà. I soldi ci sono, l’iter è definito e in fase avanzata. Allargando il discorso, Prato adesso è un esempio per le sue politiche sull’ambiente e indietro non si torna, al di là dei cantieri aperti o no. Certe scelte sono un vantaggio anche per le imprese".

Il traffico è sempre più caotico, non le pare? Erano proprio necessari tutti i maxi marciapiedi fatti, a partire da via Ferrucci?

"Non ho rimpianti sulle scelte. Abbiamo più auto che patenti e le strade sono quelle. Bisogna insistere sul trasporto pubblico e mettere i pratesi nelle condizioni di cambiare abitudini. Deve prendere l’auto solo chi ne ha strettamente bisogno. Quanto ai marciapiedi grandi, non dimentichiamo la sicurezza: tanta gente mi chiede di far rallentare le macchine. Il vero tema è decongestionare l’area metropolitana. Con Giani abbiamo parlato della metrotranvia e aspettiamo i lavori per la terza corsia dell’A11".

La sanità è il grande malato. L’ospedale è piccolo. Cosa si può fare nell’immediato?

"Il primo problema sono i numeri: non ci sono medici e questa è una criticità italiana. E’ vero però che il nostro pronto soccorso soffre di nanismo, un difetto che si potrebbe risolvere con i presidi territoriali che non ci sono. Per questo stiamo chiedendo Case della salute e ospedale di comunità e devo dire che la Regione le risorse le ha messe. Un altro intervento da fare è su Vaiano per sistemare le criticità della riforma del 118. Mi pare si sia capito. Certo, l’assenza della Regione al consiglio comunale straordinario è stata un piccolo sgarbo politico che mi è dispiaciuto".

Qual è il rimpianto maggiore?

"Uno grosso non ce l’ho, ma è chiaro che nemmeno io sono riuscito a far capire a Roma la complessità di Prato, la necessità di non basarsi su parametri standard per una città come la nostra. Abbiamo organici statali sottostimati. Comunque ho ancora un anno per riprovarci".

Leonardo Biagiotti