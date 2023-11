Biffoni: "Corsa per rispettare i tempi. E ora c’è l’incognita delle risorse"

"Nuovi tagli ai Comuni significano prima di tutto servizi a rischio per i cittadini. Nonostante le tante belle parole sul ruolo e sulla centralità dei Comuni, non ci viene riconosciuto niente: né per la cancellazione del reddito di cittadinanza, né per le spese per la gestione dell’immigrazione; e inoltre è stato azzerato il fondo di sostegno per gli affitti". Così il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni sulla manovra. Biffoni già qualche giorno fa era intervenuto all’evento "Comuni e Pnrr: un percorso tra sfide e risorse", giornata di studi organizzata da Anci Toscana e Università di Pisa al Polo Universitario di Livorno. La sintesi? "Sui fondi del Pnrr non si scherza". I Comuni si sono rimboccati le maniche, chiedendo anche forze straordinare agli uffici per correre: se le risorse con cui si è fatto i conti non fossero garantite sarebbe un problema enorme. "Noi sindaci ci siamo trovati davanti la straordinaria opportunità del Piano, abbiamo corso come matti, abbiamo messo sotto pressione le nostre strutture, siamo riusciti a rispettare i tempi con enorme sforzo e grandissimo impegno. Ed ora ci troviamo di fronte all’incognita delle risorse. Siamo storditi. Quindi chiediamo con forza rispetto e certezze – le parole di Biffoni – rispetto del patto istituzionale siglato con il governo; certezze per poter dare ai nostri cittadini quello che è stato promesso e che si aspettano. Ne va dei rapporti tra le istituzioni".