Bici e moto rubati Due denunciati

La polizia municipale ha denunciato due persone nei controlli eseguiti nel fine settimana. Il primo, fermato da una pattuglia dell’Unità Motociclisti, si trovava a circolare nella zona di via Oglio su una bicicletta elettrica rubata a gennaio a Firenze. Il mezzo, del valore di 3000 euro, risultava dotato di gps e la polizia municipale stava monitorando gli spostamenti da qualche giorno: l’intervento di sabato ha portato alla restituzione della bici al legittimo proprietario e la denuncia del cinese per ricettazione. Stessa sorte è spettata al conducente di una moto che, in sella al mezzo rubato ad inizio marzo a Prato, è stato fermato da una pattuglia dell’Unità Territoriale Centro, in abiti civili, in via Vivaldi. Per il conducente di origine albanese oltre alla denuncia per ricettazione è scattata la sanzione per guida senza patente, mai conseguita. Iil veicolo è stato restituito al proprietario.