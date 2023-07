Biagioni, i primi 18 mesi "Il candidato sindaco? Deve sapere unire e parlare a chi fatica"

Priorità per Prato, futuro della città, equilibri nel partito e un piccolo bilancio 18 mesi dopo la sua elezione a segretario del Pd. Marco Biagioni, 31 anni, generazione Millennials, i giovani che non hanno avuto un posto al Consiag o in una partecipata, ai quali non basta una laurea per poter costruire un futuro.

Biagioni, partiamo dai problemi della sanità, che purtroppo sono grandi.

"Le criticità non si possono negare. Nei giorni scorsi ho convocato una riunione con l’assessore regionale Bezzini, la nostra consigliera Bugetti e i sindaci per mettere in fila i problemi e cercare soluzioni, dal 118, al pronto soccorso, alla medicina territoriale. Ma siamo molto preoccupati per le scelte del governo, che non ha adeguato i fondi alle Regioni all’inflazione e che ha programmato tagli ai contributi nei prossimi tre anni".

L’ospedale nato piccolo e i tempi lunghi per la nuova palazzina o le strutture sul territorio non sono colpa del governo Meloni...

"Indubbiamente la burocrazia è un ostacolo, ma io difendo le politiche sanitarie toscane, l’idea di una medicina di prossimità. Dalle case di comunità, al distretto di San Paolo, le soluzioni stanno arrivando".

Un altro fronte caldo: sicurezza e giustizia.

"Da anni gli organici di forze dell’ordine e palazzo di giustizia sono gravemente sottodimensionati a Prato, a prescindere dai colori dei governi. Continueremo la battaglia: venerdì faremo ad esempio una conferenza stampa davanti al tribunale, per richiamare ancora una volta l’attenzione di Roma sulla drammatica situazione della giustizia a Prato. L’ultima delle visite, quella del viceministro Sisto, non ha portato a nulla, se non la richiesta al Comune si sopperire con i suoi dipendenti ai vuoti negli uffici... Quanto alla sicurezza, il Comune può mettere in campo la municipale e realizzare come sta facendo progetti che favoriscano socialità e inclusione, ma il contrasto alla criminalità è compito delle forze di polizia".

Neppure sul traffico a Prato sono rose e fiori.

"Resto convinto che sia necessario ancora più coraggio sulla mobilità alternativa: investimenti sul trasporto pubblico, non allargamento delle strade".

Grandi opere, lunghi tempi d’attesa. Il Soccorso?

"Difenderò in tutti i modi il progetto del sottopasso: il verde, la ricucitura con i quartieri limtrofi, sarà un salto di qualità enorme per la qualità della vita di almeno 11mila persone".

E il parco centrale?

"Anche qui tanto tempo fra demolizioni, battaglie legali, serpentino, burocrazie varie. Ma ora si sta per entrare nel vivo dei lavori e sarà un luogo bellissimo per chi vive in centro, per i giovani con le funzioni universitarie che saranno previste, per le persone con problemi di salute, con i boschetti terapeutici. Importante è garantire flessibilità nell’uso degli spazi".

I giovani, la precarietà.

"La conosco bene. Faccio parte della prima generazione che ha prospettive peggiori rispetto a quelle dei genitori. So cosa vuol dire non avere un lavoro o averlo precario, quanto è difficile mettere su famiglia o avere una casa propria senza indipendenza economica. Sottolineo però che il governo ha tagliato i contributi per gli affitti, la Regione ha reso gratuiti i nidi per i figli delle giovani coppie".

Gli stati generali del lavoro?

"E’ stato un confronto importante. Ci sono la precarietà per i giovani, ma anche situazioni di sfruttamento intollerabile. Dobbiamo essere accanto alle imprese che con fatica e rispettando le regole, vanno avanti e creano lavoro".

Com’è ora il clima nel Pd?

"Siamo tutti consapevoli che l’unità è impresicindibile e che il Pd non è un partito all’angolo, senza identità. Vogliamo condividere il nostro progetto con i cittadini, le associazioni, il mondo del lavoro e delle imprese".

Oggi alla Festa de l’Unità Elly Schlein. Che rapporto avete?

"Quotidiano, con lei e con la sua segreteria. Elly conosce i problemi e i bisogni di Prato, sa che è un laboratorio di futuro per tutto il Paese, da guardare con attenzione".

Fra meno di un anno si vota per il sindaco.

"Come annunciato, con i Biffoni e il deputato Furfaro ascolteremo la città, circoli, associazioni, sindacati, imprese. Ascolto e dialogo, prima di ogni scelta".

Il candidato sindaco?

"Una figura che sappia unire la città e comprendere la fatica di chi investe sul lavoro".

La coalizione: Italia Viva chiede ascolto sul nuovo piano strutturale, tema non di poco conto, e solleva molti dubbi.

"Richiesta legittima, organizzerò presto un incontro con tutta la maggioranza".

Questi 18 mesi alla guida del Pd l’hanno cambiata?

"Sì, molto. Ho un piccolo tatuaggio arancione, fatto per ricordarmi sempre di non tradire gli ideali da cui sono partito. Non li tradirò mai, ma questi mesi che mi sembrano un secolo mi hanno reso più consapevole e ancora più responsabile della città, che amo".

Una delusione e una sorpresa.

"Che è molto difficile cambiare le cose, ma che a Prato sono davvero tante le persone che hanno belle energie per cercare di farlo".

Lei fra un anno?

"Per me fare politica è donare tempo ed energie alla comunità. Sto dando tutto per costruire un progetto di città, diverso da quello di dieci anni fa, che duri altri dieci anni".

Anna Beltrame