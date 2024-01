Biagioli Modesto. Shopping in Mongolia per il cashmere top

Per l’azienda filati Biagioli Modesto la certezza della qualità delle materie è fondamentale, tanto da essersi spinta fino all’origine del cashmere, in Mongolia, acquisendo il 40% di una società che si occupa di pulitura e lavaggio della lana pregiata. "L’accordo è stato stipulato nel dicembre scorso – afferma Renato Cotto, Ceo dell’impresa che ha l’headquarter a Montale e altre sedi produttive a Prato – Questa acquisizione ci permette di avere la massima certezza di qualità a tutti i livelli della filiera, offrendo così ai nostri clienti una sicura certificazione di sostenibilità. Abbiamo la possibilità di interfacciarsi direttamente con gli allevatori".

Il patto per il Made in Italy di qualità continua a portare frutti alla filati Biagioli Modesto, controllata dall’estate 2021 da due top brand italiani quali Prada ed Ermenegildo Zegna. "Abbiamo chiuso con soddisfazione il 2023 con un 11% in più rispetto al 2022 – commenta il Ceo – L’anno appena concluso è stato davvero strano, di grande lavoro nei primi 8 mesi seguiti da un periodo di relativa calma che ci ha permesso di dedicarsi a risistemare e pianificare tante cose". E il 2024 come inizia? "L’avvio è tutto sommato positivo – prosegue Cotto – sebbene sia un momento più calmo rispetto al periodo post pandemico, meno schizofrenico in cui possiamo puntare alla qualità e a un più elevato livello di servizio". Servizio che si traduce in una produzione sempre all’avanguardia e ben strutturata: "Abbiamo proceduto con l’ampliamento della tintoria a Prato con la realizzazione di un impianto di depurazione e riciclo delle acque sotterraneo. Non solo: stiamo realizzando altre tre vasche per cui serve ancora personale, almeno due nuove assunzioni per completare il fabbisogno per questo settore della nostra filiera. Anche la filatura nella sede di Montale è stata ampliata per dare maggiore flessibilità a fronte delle richieste dei clienti".

Sara Bessi