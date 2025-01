Beyfin sempre a tutto gas. E Ns Rangers sconfitti

Nella settima giornata del campionato di serie A di calcio a 7 organizzato dall’Msp, il Beyfin capolista vince ancora. A farne le spese, questa volta, sono i Fedelissimi, che perdono 3 a 2. Un’affermazione che blinda la vetta per la prima della classe. Vittoria con un gol di scarto anche per la seconda in classifica l’Fc Hlb, che si impone 5 a 4 al cospetto dei Real Colizzati. Pioggia di gol tra Chessea e Soccer Guglia: 6 a 8 il finale. Blitz esterno per il Mezzana Club che vince 2 a 8 contro gli All Beck’s. 4 a 3, invece, tra Manchester Sinty e Somos Estos, mentre l’Hellas porta a casa un 3 a 2 contro il Real Pavo. Alla luce di questi risultati, il Beyfin rimane in testa con 21 punti, distaccando di ben 8 punti l’Fc Hlb e il Manchester Sinty. Mezzana Club ed Hellas sono a 12, mentre il Real Pavo rimane a 10 punti.

In serie B, gli Ns Rangers (nella foto) primi in classifica steccano il match contro gli Hamericas Galacticos perdendo 5 a 4. Il Miaf, ora primo a pari merito, approfitta al meglio del passo falso dell’ex capolista in solitaria vincendo per 3 a 2 contro gli Abn, mentre lo Sporting Perù perde in casa contro il Culligan per 7 a 11. I Gorilli vincono 3 a 0 contro Calciopoli, mentre il Real Mentescarsi si impone in trasferta contro il Novachiesa per 7 gol a 1. Tra Fortis Frescone e Desturbo finisce 4 a 4.

Infine la serie C. Il Real Dumanez in vetta alla graduatoria vince 3 a 0 contro i Ragazzi del Vivaio. Gli Invictus, secondi in classifica, perdono contro l’Fgm per 2 a 0, mentre il Rocca Calcio segna 5 gol al Panchester United.