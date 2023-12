Beste Hub e Gualchiera: ecco La Folla

Oggi dalle 18 Accaventiquattro arte presenta "La folla", progetto di Stefano Giuri (foto) a cura di Gabriele Tosi. La serata prende il via al Beste HuB di via Bologna e si conclude alla Gualchiera di Coiano. Nei due luoghi l’artista realizza installazioni che esplorano il legame emotivo ed energetico esistente tra la comunità e i luoghi, le consuetudini e le tradizioni che ne hanno intessuto la storia. Il progetto connette un luogo contemporaneo di lavoro e ricerca, un ex stabilimento industriale recuperato e aperto all’incontro alla città, con un sito produttivo del passato. Nell’esplorare l’eredità del lavoro passato e presente, La folla ne mostra la portata al di fuori della fabbrica, suggerendone l’intensità a macchine spente e invitando il pubblico proprio in un orario – tra le 18 e le 22 – idealmente di sospensione e passaggio, perché generalmente di separazione tra la fine dell’orario di lavoro e il sonno. Le installazioni di Giuri comprendono immagini, progetti, voci e materiali legati alla cultura della Gualchiera e all’identità cittadina. Tra questi una parte dei tessuti grezzi rimasti intatti dopo l’ultimo funzionamento dell’opificio 28 anni fa, affiancati dalla ricerca di "folle" ed energie nuove. Il titolo richiama il processo di follatura dei tessuti ma anche l’immagine di una moltitudine di persone che possono riconoscersi parte di un corpo sociale più ampio.