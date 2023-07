Beste compra Arca La tessitura storica entra nel gruppo "Offerta più ampia"

Beste amplia la sua offerta e va a nozze con il lanificio Arca. È questa la novità dell’estate 2023 per l’azienda di Usella che nei mesi scorsi è stata protagonista della fusione con la piemontese Holding moda del ceo Claudio Rovere. Giovanni e Matteo Santi, conoscitori delle eccellenze pratesi, hanno puntato a far entrare nella propria orbita una delle aziende storiche e di altissimo livello di qualità artigianale. Un know how unico ed irripetibile che il lanificio Arca offre con i suoi venti telai a navetta e l’alta esperienza di una serie di operatori specializzati, una decina di dipendenti.

L’acquisizione del lanificio Arca è storia di questi giorni con la stretta di mano tra Giovanni Santi e Marco Cini, che continuerà ad apportare le sue conoscenze all’interno di Beste. Un matrimonio che porta in dote a Beste un’azienda leader nella produzione di accessori, come sciarpe, foulard e coperte. Prodotti frutto del cinquanta per cento dei telai e il restante della manodopera qualificata ed unica di Arca, che da sempre vanta clienti dell’alta gamma del lusso.

Un colpo di fulmine imprenditoriale che dimostra come il distretto pratese sia ricco di aziende tessili di qualità e di come la sinergia tra eccellenze possa consentire di guardare ancora più in alto nel futuro. Un matrimonio che soddisfa pienamente entrambe le parti.

"Il lanificio Arca con i suoi accessori di alto livello dove tradizione produttiva e know how artigianale fanno da padrona vanno a completare l’offerta di Beste – spiega Giovanni Santi – che già nel 2022 ha acquistato il lanificio Texco e nel 2023 la tessitura Serena. Un’operazione, quest’ultima con Arca, condivisa e sostenuta dalla Holding moda. Una divisione di accessori pregiati che si aggiunge alla nostra produzione anche di capi finiti e di tessuti tecnici all’avanguardia ed innovativi, frutto di ricerca nel segno di sostenibilità e rispetto ambientale e sociale". Il valore dell’operazione? Resta top secret.

Per Marco Cini è un "onore particolare entrare" nel pianeta Beste, soprattutto perché sa, come dice lui, di mettere a disposizione "una tessitura come fosse una bella auto d’epoca" che potrà portare un "eccellente contributo" alla mission di Beste.

"Giovanni si è innamorato della nostra tessitura anni Cinquanta con una ventina di telai a navetta capaci di lavorare su cashmere e fibre pregiate. Ci siamo dedicati anche alla produzione di denim cimosato – spiega Cini – inseriamo il nostro tassello di artigianalità nel progetto Beste che include vari step dalle fibre ai capi finiti. Saremo una nicchia di prodotti realizzati ai nostri telai con fibre dì alpaca, cashmere e altre mischie pregiate. Da ricordare che le nostre realizzazioni sono affidate solo in parte alla macchina meccanica: oltre il 50 per cento si affida alla manualità dei nostri lavoratori".

Per Cini, che è alla terza generazione di imprenditori tessili (la sede principale della azienda si trova a Viaccia), entrare nel gruppo Beste come divisione Arca "è una boccata di aria fresca ed uno stimolo per condividere con giovani energie e giovani volenterosi la tradizione tessile di alto livello".

