"Berlinguer ti voglio bene" stasera in tv Il Pd organizza un gruppo d'ascolto a Vergaio per seguire in diretta "La Torre di Babele" di Corrado Augias su La 7, con ospiti Walter Veltroni e Roberto Benigni. Seguirà la trasmissione del film "Berlinguer ti voglio bene" di Bernardo Bertolucci, con Benigni che svelerà il legame tra il personaggio interpretato e il segretario Berlinguer.