Bergonzoni 4 sere al Metastasio. Con ospiti speciali sul palco

Da domani a domenica arriva "Alessandro Bergonzoni 4 sere al Metastasio", un progetto speciale del Met che vede l’eclettico attore, scrittore e drammaturgo, comico e artista visivo, protagonista di quattro serate straordinarie. Famoso per il suo stile surreale e l’assurdo come mondo comico da esplorare a tutto campo, Bergonzoni (nella foto) ha scritto e interpretato quindici spettacoli, di cui dodici monologhi e, in queste quattro serate, alternando testi e materiali diversi, discuterà di tutto quello che dagli esordi del 1982 a oggi ha portato in scena con quattro ospiti che si alterneranno uno per sera: il politico e sociologo Luigi Manconi domani, la giornalista e critica d’arte Manuela Gandini venerdì, lo scrittore e conduttore Tv e radio Edoardo Camurri e la giornalista e critica teatrale Sara Chiappori domenica. Alessandro Bergonzoni dentro e fuori da un monologo con se stesso e il pubblico, la società, le emergenze di questi anni. E parallelamente Alessandro Bergonzoni impegnato in quattro dialoghi assolutamente diversi tra loro per quattro sere irripetibili. Spettacoli 20.45 feriali, 19.30 sabato, 16.30 domemnica Intorno a queste quattro serate, Il Met ha organizzato due diversi momenti di riflessione gratuiti e aperti a tutti: domani alle 19, alla caffetteria del Metastasio, incontro di approfondimento sullo spettacolo del ciclo Sorsi di Teatro a cura di Luisa Bosi; venerdì alle 15.30 nel Ridotto del Metastasio nell’ambito del Progetto speciale A Singolar Tenzone - i monologhi del XXI secolo, Bergonzoni dialogherà con l’autore e giornalista culturale Oliviero Ponte di Pino. Per questo incontro la prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] entro oggi. Biglietti da 12 a 28 euro. Info www.metastasio.it