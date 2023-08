"Belgiorno non consce il bilancio Dal governo scelte scellerate"

PRATO

Stupisce che il capogruppo di Fratelli d’Italia Belgiorno conosca così poco il funzionamento della macchina comunale. Il bilancio di Prato, così come quello di qualsiasi altro comune, si divide in spesa ordinaria e spesa per investimenti. Faccio un esempio concreto: il governo Meloni ha azzerato le spese per il fondo affitti e la morosità incolpevole, togliendo a Prato quasi un milione di euro. La nostra amministrazione, per limitare i danni creati da questa scellerata decisione, ha fatto una variazione di bilancio portando il contributo del Comune da 250 mila a 450 mila euro, cifra che a ottobre aumenteremo grazie a un ulteriore stanziamento. Si tratta di un grande sforzo per un’amministrazione comunale, fatto utilizzando la spesa corrente. Cosa diversa sono gli investimenti. Belgiorno potrebbe chiedere a un qualsiasi assessore di una città amministrata dalla destra per scoprire che i fondi nazionali e i fondi europei, compreso il Pnrr, sono alla base di tutti i grandi investimenti di un Comune. Far passare l’idea che un Comune possa fare a meno di queste risorse è davvero incredibile, significa non conoscere minimamente come funziona un bilancio. In questi nove anni, proprio grazie alle risorse nazionali ed europee, abbiamo progettato e in parte già realizzato opere importanti per la città e le frazioni. Edilizia scolastica, spazi pubblici e giardini, luoghi di aggregazione sociale, sicurezza stradale, impianti sportivi, piste ciclabili. Purtroppo, la domanda è sempre la stessa: da dove arriveranno quei 31 milioni? Belgiorno e i parlamentari della destra lavorino assieme a noi per evitare che queste risorse spariscano. È nell’interesse di tutti che Prato possa contare su questi finanziamenti

Marco Sapia

Capogruppo Pd Comune