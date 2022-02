Prato, 11 febbraio 2022 - Metà novembre, incrocio fra via Marco Roncioni e via Roma: è metà mattina e l’auto è ferma al semaforo rosso, in testa alla colonna. Alle spalle arriva un’ambulanza della Croce Rossa: chi può cerca di accostare per creare un corridoio e farla passare, come si fa sempre in questi casi, e anche l’auto in testa fa lo stesso.

Consapevole che a quell’incrocio c’è il famigerato T-red, la telecamera che scatta quando un veicolo attraversa con il rosso oppure, come in questo caso, avanza semplicemente oltre la striscia di arresto.

Chi guida sa che arriverà la multa, anche se in cuor suo spera che in realtà le immagini scaricate dalla telecamera siano viste e valutate da un essere umano, che non ci sia una fiducia cieca nella tecnologia. Perché le telecamere sono fredde, disumane: non sanno giudicare le circostanze, non possono apprezzare il contesto. Ma chi ci sarà a bordo di quell’ambulanza? E se mezzo minuto risparmiato qui e mezzo minuto risparmiato là fossero importanti per l’uomo o la donna (o il bambino) costretti sulla lettiga? Ma sì, al diavolo i soldi e i punti sulla patente, passate e in bocca al lupo a chi ha bisogno.

Il multato sa anche che quel verbale lo potrebbe contestare richiamandosi allo stato di necessità e probabilmente lo vedrebbe annullato, ma per fare ricorso deve spendere 38 euro per una multa di 55 euro (perché la contestazione è quella di aver attraversato la striscia di arresto, non di aver attraversato col rosso). Insomma, non ne vale la pena.

Addio anche a 2 punti sulla patente, tanto il conducente di punti è pieno, due in meno non faranno differenza. Resta solo il dispiacere di sentirsi gabbato e un po’ vessato da un sistema che consegna alla tecnologia il compito di vigilare sul rispetto del codice della strada. Così accade che quel rispetto sia garantito dove c’è una telecamera, ma non altrove: per esempio poco prima di piazza Europa, o in via Tacca o in via Liliana Rossi-via Baracca dove ci sono addirittura divieti di sosta e di fermata che ogni giorno sono ignorati. Ma lì la tecnologia nulla può. La conclusione è: multato per senso civico. Succede anche questo.

Lu.Bo.