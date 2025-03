Beffa clamorosa nel recupero: Zenith ko. Avanti di due reti ma il Ravenna rimonta

Ravenna 3Zenith Prato 2

RAVENNA: Fresia, Venturini, Rossetti, Di Renzo, Biagi (46’ D’Orsi), Rrapaj (95’ Mandorlini), Mauthe (46’ Calandrini), Guida (95’ Amoabeng), Crosariol, Agnelli, Zagre (75’ Manuzzi). All. Marchionni.

ZENITH PRATO: Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Nistri (65’ Moussaid), Cecchi, Saccenti (90’ Tempestini); Kouassi (75’ Toccafondi); Cellai (69’ Longo), Falteri (57’ Rosi). All. Settesoldi.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

Reti: 5’ Nistri, 40’ Falteri, 53’ e 61’ Di Renzo, 95’ Guida.

Tanta amarezza in casa Zenith Prato per una sconfitta immeritata in casa del Ravenna. I pratesi per un tempo hanno sognato di poter addirittura vincere la gara, visto il doppio vantaggio, ma nella ripresa hanno poi subito la pesante rimonta dei padroni di casa. Andiamo con ordine. Parte col turbo la squadra pratese. Al 5’ incursione sulla destra di Falteri, che arriva sulla linea di fondo e mette al centro per l’accorrente Nistri, che sfrutta un rimpallo fortunato e batte Fresia. Risponde al 9’ la formazione di casa con il cross di Rrapaj per il gran colpo di testa di Guida, ben neutralizzato in tuffo da Brunelli. Un minuto dopo ci prova anche Zagre in spaccata, ma ancora una volta l’estremo difensore ospite riesce ad agguantare il pallone. Il Ravenna preme alla ricerca del pareggio immediato, mentre la Zenith Prato si difende con le unghie e con i denti, provando a ripartire in contropiede. Pericolosa ancora la formazione locale con un colpo di testa di Agnelli e il successivo tocco di Mauthe sul fondo al 28’, direttamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 33’ la Zenith Prato ha una ghiottissima occasione per il raddoppio: Perugi si lancia sulla sinistra, serve Kouassi che mette al centro, velo di Cellai per Falteri che calcia addosso a Fresia in uscita un rigore in movimento, gettando alle ortiche il possibile 2-0. Al 40’ arriva però il meritato 2-0 della formazione pratese su gentile concessione di Mauthe, che lascia sfilare un pallone innocuo, spalancando la via della rete a Falteri, bravo e glaciale nel dribblare anche Fresia e nel realizzare il raddoppio ospite. Si va dunque al riposo con gli ospiti in doppio vantaggio. Nella ripresa subito brividi in area Ravenna con un batti e ribatti e alla fine Kouassi che non riesce a calciare in maniera precisa e trova la presa di Fresia. Sul fronte opposto salvataggio sulla linea di Cela su tiro di Guida che aveva sorpreso tutti, anche Brunelli. Al 51’ ancora l’estremo difensore della Zenith Prato è attento sul colpo di testa ravvicinato di Venturini, ma il gol dei padroni di casa è nell’aria. Un minuto dopo, infatti, il nuovo entrato D’Orsi pennella sulla testa di Di Renzo un gran cross e la punta di casa stavolta batte il portiere avversario di testa, accorciando le distanze. Sulle ali dell’entusiasmo, al 61’, il Ravenna trova anche il pareggio: sponda di Rrapaj dal centro dell’area per Di Renzo che calcia di prima e, complice un intervento non perfetto di Brunelli, trova la personale doppietta. La Zenith Prato prova a rispondere: al 64’ Nistri prova a mettersi in proprio e fa partire un missile che sorvola l’incrocio dei pali. Il Ravenna trova anche il 3-2, ma la rete di Crosariol al 72’ viene annullata per precedente posizione irregolare di D’Orsi. All’86’ Toccafondi costringe agli straordinari Fresia, bravo a dire di no al guizzo del centrocampista ospite e a blindare il pari. Al 95’ Guida trova il colpo del ko con un tiro a giro che non lascia scampo a Brunelli e beffa la Zenith Prato.