La Befana all’ospedale batte anche il maltempo

Prato, 6 gennaio 2024 – Una delegazione dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento volontari di Vaiano ha accompagnato oggi la Befana all'ospedale Santo Stefano.

Ad attendere i vigili del fuoco e la vecchia signora una rappresentanza della direzione sanitaria e del Comune di Prato. La vecchietta ha visitato alcuni reparti, in particolare la pediatria, dove ha distribuito caramelle e gadget ai piccoli pazienti.

Purtroppo a causa del maltempo non è stato possibile fare la tradizionale festa in piazza del Duomo e anche a Capezzana il Corteggio dei Magi si è svolto in forma ridotta.