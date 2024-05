Beatrice De Maria: "La musica è la mia vita. Felicità suonare così". Al Politeama una stella

Un applauso interminabile. Giovedì sera Beatrice De Maria ha letteralmente incantato il pubblico del Politeama con una straordinaria esecuzione del concerto in la minore per pianoforte e orchestra di Grieg, insieme alla Camerata. Ha appena compiuto 23 anni. Un talento raro, unito a una naturale capacità di trasmettere le emozioni che vive mentre suona. Le sue mani parevano danzare sulla tastiera, la sua commozione al termine del concerto una gioia in più da condivere con il pubblico. E’ figlia d’arte. Il padre Pietro, di origini venziane e pratese d’adozione, è uno dei più apprezzati pianisti italiani, con una carriera internazionale. La madre Rossella Targetti uno dei pilastri della scuola di musica Verdi, dove insegna pianoforte e canto.

Lei è nata con la musica.

"Sì, la musica ha sempre accompagnato la mia vita. I miei genitori mi raccontano che ancora prima di camminare, mi precipitavo a gattoni sotto il pianoforte del babbo quando si metteva a suonare. Ci sono anche dei video di me piccolissima che sorrido mentre gattono felice da lui. Il pianoforte è anche tra i miei primi ricordi: me ne stavo lì sotto rannicchiata ad ascoltare il babbo, come in una culla. Quanto mi piaceva".

E poi?

"Ho iniziato a suonare anch’io. A tre o quattro anni mi divertivo a mettere insieme le note, senza conoscerle naturalmente, ma mi piaceva sperimentare e metterle insieme, ascoltare come i suoni si combinassero più o meno bene tra loro".

Le prime lezioni?

"Avevo quattro anni. La mamma organizzò lezioni di violino private in casa. Eravamo quattro bambini: Ernesto e Mariano Bocini, i figli del grande contrabbassista che è nostro vicino di casa e di Cristina Gori, collega alla scuola Verdi e amica del cuore della mamma, poi mia sorella Costanza, che ha un anno e mezzo più di me, e io. Siamo cresciuti insieme, noi quattro. Io però dopo le lezioni piangevo, perché volevo suonare il pianoforte, non il violino".

E come è andata?

"La mamma è ben presto diventata la mia prima maestra. Poi ho preso lezioni da Paolo Ponzecchi, direttore della scuola Verdi. E a dieci anni sono entrata alla scuola di musica di Fiesole. Il mio maestro Enrico Stellini è diventato per me un secondo padre. Mi ha sempre stimolato e supportato, ha sempre visto in me qualcosa, mi ha aiutato a non avere paura".

Anche di salire su un palco?

"In verità da piccola paura non ne avevo. Mi imbucavo nei saggi di fine anno degli allievi della mamma e mi piaceva molto. E mi piaceva suonare per gli amici dei miei che ci venivano a trovare. Farlo era per me una cosa naturale. Poi cresci e naturalmente crescono anche la consapevolezza, la difficoltà dello studio e delle esecuzioni, quindi i timori di non essere all’altezza. Amo però così tanto la musica e suonare, che il piacere di mettermi alla prova è più grande della paura".

Com’è stato salire sul palco del Politeama?

"Bellissimo. E’ un teatro che amo, sul quale mi sono esibita da piccola nel coro della mamma e anche quando facevo danza nei saggi di fine anno. Al Politeama ho assistito a tanti concerti, non solo del babbo. La prima volta da solista con una grande orchestra come la Camerata è stato un sogno. Ero tanto emozionata. Appena mi sono seduta al pianoforte mi sono però lasciata andare nella concentrazione e trasportare dalla musica. Ero felice".

E gli applausi?

"Non li dimenticherò mai. Prima l’abbraccio con il maestro Webb, i sorrisi e gli applausi dell’orchestra. Poi mi sono voltata verso il pubblico e sono stata avvolta da un calore immenso, mi sono quasi sentita sopraffatta da tutta quella bellezza. E mi sono commossa, non sono riuscita a trattenere le lacrime... Ed è stato bellissimo vedere la mia famiglia applaudire, gli amici e così tanti giovani tra il pubblico. C’erano anche i miei spettacolari insegnanti del liceo musicale Cicognini Rodari. Anche da loro ho imparato tanto".

Cosa fa adesso, dopo la laurea alla scuola di musica di Fiesole, massimo dei voti con lode?

"Sono stata ammessa alla Musik-Akademie di Basilea, città in cui vivo dallo scorso settembre. Sto facendo il master con Claudio Martinez Mehner, musicista illuminato, tra i migliori insegnanti a livello internazionale. Ne sono entusiasta. E mi piace molto stare con gli altri ragazzi, ci divertiamo tantissimo. E’ un periodo davvero felice della mia vita. Mi manca solo non avere il pianoforte nella casa in cui vivo con altri studenti".

A Prato quanti ne avete?

"Tre e un quarto in arrivo. Più una tastiera. Suoniamo tutti. Mia sorella ha studiato violoncello alla Verdi e mio fratello più piccolo, Riccardo, clarinetto. Ultimamente però si è buttato anche sul pianoforte: è bravo. Spesso ci si dà noia a suonare ognuno in un posto diverso e la mamma magari anche a cantare. Ma la casa è grande ed è bello così".

Cosa ha imparato da Pietro De Maria?

"Il babbo non è una persona di grandi parole, ma estremamente sensibile. Ho imparato dal suo esempio, ascoltandolo suonare. Come tutta la mia famiglia, mi incoraggia sempre".

Come si vede fra cinque anni?

"Una domanda difficile... Suonare è la mia vita, mi piace condividere con il pubblico la gioia della musica. Mi piace anche viaggiare. Una parte di me sente di volersi mettere ancora di più alla prova e ha l’ambizione di puntare in alto. Un’altra parte sa quanto sia difficile la vita di un pianista che gira il mondo e spesso lo fa da solo, lontano dagli affetti, perché conosco la vita di mio padre. Intanto mi godo questi anni, cerco di conoscermi meglio e capire cos’è meglio per me. Sempre con la musica"