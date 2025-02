Battaglia Progresso: "Gagliardi e convinti"

"Giocheremo contro una squadra ermetica, che ha ad oggi la quinta miglior difesa del campionato e che pur segnando meno di altre subisce pochissimi gola. Che sa stare in campo e che è ben capace di "aggredire" l’avversario: dovremo fare una partita "gagliarda" contro una formazione battagliera". Mister Simone Settesoldi ha così presentato la sfida odierna che vedrà la Zenith Prato fare visita al Progresso. Un match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D 2024/25 quello che prenderà il via alle 14:30 a Castel Maggiore, fra due compagini compatte divise in classifica da sole quattro lunghezze.

Settesoldi ha se non altro a disposizione l’intera rosa, con la prima incognita rappresentata da Cellai (che farà comunque parte della spedizione emiliana, in ogni caso). Il gruppo è reduce dalla sconfitta interna contro il Corticella ed è quindi chiamato a riscattarsi.

"Ma la prestazione c’è stata – ha sottolineato il tecnico – ai ragazzi non posso imputare nulla, perché abbiamo disputato una buona gara e la reazione c’è stata".

La Zenith, dodicesima con 26 punti nel girone D, con un eventuale successo si porterebbe ad una sola lunghezza dal Progresso ed uscirebbe dalla zona playout.

Anche se c’è ancora la spada di Damocle rappresentata dal ricorso del Cittadella Vis Modena per il "caso Tempestini" il cui impatto sulla graduatoria non è al momento ipotizzabile. Qualcosa in più sotto questo profilo si dovrebbe sapere fra due giorni, quando la federazione sarà chiamata ad esprimersi sull’esito di Cittadella Vis Modena – Zenith: non è escluso che il sodalizio pratese possa rimediare una sconfitta a tavolino, nonostante il successo ottenuto nettamente sul campo.

A prescindere da quel che sarà il responso, la federazione dovrà passare al vaglio anche le altre gare nelle quali il giocatore è sceso in campo, qualora reputasse effettivamente irregolare il tesseramento.

La società ha nel frattempo compiuto tutti i passi necessari a livello burocratico e legale in attesa degli eventi.

Nel frattempo, Settesoldi dovrà continuare a tenere alto e a motivare una gruppo che sin qui ha disputato comunque una stagione più che positiva. "A Modena avevamo fatto la partita più bella del campionato, a mio avviso – ha chiosato Settesoldi – noi dobbiamo comunque concentrarci sul campo: ai giocatori ho detto che dobbiamo continuare a far gruppo e dare il massimo, come abbiamo sempre fatto".

Giovanni Fiorentino