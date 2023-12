"Basta treni sovraffollati e ritardi". Le proteste finiscono in parlamento

Sono settimane difficili per studenti e pendolari sul fronte dei trasporti pubblici. Perché se il tpl da novembre a oggi è stato fonte di ritardi, disservizi e corse dei bus saltate, scatenando un polverone politico in città, le cose non sono andate meglio per quanto riguarda il servizio ferroviario. Prima ci si sono messi due scioperi che hanno reso un inferno arrivare a Firenze, poi è stata la volta dell’assalto a Firenze dei turisti che sono andati a riempire ulteriormente convogli già di per sé inadeguati per la mole di passeggeri che ogni giorno deve spostarsi verso la piana fiorentina e il capoluogo. Nel mezzo ci sono state le conseguenze dell’alluvione e le penali comminate dalla Regione Toscana a Trenitalia. Ora il tema del servizio ferroviario nella tratta fra Viareggio e Firenze, quella che quindi passa anche dalle stazioni pratesi Centrale, Serraglio e Borgonuovo, finirà all’attenzione del Parlamento. Il deputato del Pd Marco Furfaro ha infatti presentato un’interrogazione al ministro dei trasporti Matteo Salvini.

"La situazione dei trasporti ferroviari sulle linee Firenze-Borgo San Lorenzo e Firenze-Viareggio sta diventando sempre più difficile per migliaia di pendolari che quotidianamente percorrono quelle tratte – attacca Furfaro –. I disagi, iniziati in maniera più cospicua da dopo l’emergenza covid, stanno dando vita a un servizio pubblico ripetutamente compromesso da ritardi, cancellazioni e sovraffollamento. Come la tratta tra Marradi e Faenza, in cui il servizio è ancora effettuato con bus sostitutivi o la tratta Firenze-Viareggio dove fra Prato e Pistoia la circolazione è spesso impedita e i treni subiscono ritardi e cancellazioni quotidiani".

Anche se la gestione del contratto di servizio viene effettuata dalla Regione Toscana, come testimoniato dalle recenti sanzioni comminate, Furfato comunque se la prende col governo di centrodestra: "Come sempre in queste situazioni a rimetterci sono e saranno i cittadini e i pendolari che si ritrovano a fare slalom tra le mille difficoltà e i mille imprevisti – conclude –. Per questi motivi ho presentato un’interrogazione al ministro dei trasporti Matteo Salvini, un ministro che sa riempirsi la bocca di slogan ma che non è in grado di garantire i servizi di trasporto essenziali ed efficienti ai cittadini e alle cittadine che abitano, studiano e lavorano sul territorio".

Sdb