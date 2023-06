"Basta qualcuno che abbia voglia di imparare"

Anche i locali del centro storico hanno (ancora) bisogno di dipendenti. Sono tante le attività che sono ancora sotto organico, nonostante ormai la stagione estiva sia già partita. Un bel problema da gestire, anche perché cuochi, aiuto-pizzaioli e camerieri qualificati sono praticamente introvabili. Il lavoro non manca, ma reperire le figure richieste rimane una sfida molto complicata. Non solo, ci sono problemi anche per l’eccessivo costo delle materie prime, che "sono aumentate in modo esponenziale", racconta Cristian Degli Esposti, responsabile della pizzeria Cigarba, che deve aggiungere anche un’altra nota dolente: "Non posso dire lo stesso dei nostri clienti. Purtroppo con il carovita in tanti non possono permettersi di uscire a cena fuori più di due volte al mese".

Il problema principale rimane, comunque, la "scarsa disponibilità di personale qualificato e soprattutto disponibile a lungo – evidenzia Alessandra Tana, responsabile del bar Magnolfi – Il lavoro c’è, ma trovare qualcuno che abbia seriamente voglia di lavorare rimane un problema purtroppo senza soluzione".

La pasticceria Fiaschi ha deciso di partire dalle basi ed è alla ricerca di personale da formare. "Sto cercando qualcuno che sappia ascoltare e abbia tanta voglia di imparare – sottolinea Federica Fiaschi, titolare dell’attività – È strano, tante persone che si presentano credono che qui abbiamo bisogno di personale per le pulizie, invece che di cassiere e aiuto-pasticceri. Chi si presenta? Ragazzi minorenni oppure over 50".

La situazione quindi è critica, ma ci sono anche realtà dove sembra regnare un buon equilibrio.

"Il lavoro prosegue e il personale è al completo – dichiara Leonardo Pignone, uno dei titolari di Le Barrique – Abbiamo assunto pochi mesi fa tre nuove persone e siamo abbastanza soddisfatti".

Lorenzo Tarchi