"Basta parlare male del centro storico"

"Dal dibattito con i candidati sindaco avvenuto all’Eden è emersa una realtà alterata del centro città che mi spinge a cercare di riportare la discussione su binari di verità che non mirano a nascondere i problemi, che ci sono, ma che nemmeno dipingono il centro di Prato come una babele in preda a spacciatori, ubriachi e baby gang". Ascanio Marradi, direttore generale Confesercenti Prato interviene a seguito del confronto tra i candidati a sindaco avvenuto lunedì sera in via Cairoli, in cui è emersa una situazione alquanto degradata della città.

"Una serata che ha visto sul banco degli imputati una sola categoria: i commercianti. Che siano imprenditori della sera e della notte, colpevoli della malamovida e di non pagare il suolo pubblico, o commercianti al dettaglio colpevoli di non aver la capacità di resistere alla concorrenza – aggiunge Marradi –. Nessun accenno al fatto che è in atto un processo da anni di depauperamento del tessuto commerciale di tutte le città contro il quale Confesercenti haproposto misure di incentivazione per i nuovi esercizi commerciali; nessun accenno al fatto che un centro vivo la sera è la forma più efficace per contrastare fenomeni di delinquenza. Solo 15 anni fa Prato la sera era deserta con i giovani che andavano verso Firenze e Pistoia. Nessuno vuole nascondere che ci sia qualche problema, però bisogna avere la capacità di avere un quadro realistico della situazione". Nel dibattito sul centro storico interviene anche il consigliere di FdI Tommaso Cocci, candidato al consiglio comunale: "La discussione sul futuro del centro non può limitarsi a una disputa tra fazioni di commercianti e residenti: bensì è necessaria la presenza di una amministrazione comunale forte, capace di tenere insieme tutte le sensibilità, dando adeguate risposte – dice – ll tema vero è quello di agevolare l’apertura di negozi e di riuscire ad assicurare una normale convivenza tra chi vive e chi lavora di sera in centro. Compito che spetta all’amministrazione".

Sul tema è intervenuto anche Marco Biagioni, segretario provinciale del Pd: "Chi racconta il centro come un luogo malfamato non fa un servizio alla città. I problemi ci sono come in ogni contesto urbano, ma continuare a cavalcare la rabbia, rappresentando il centro e le frazioni come posti insicuri e in declino, crea solo un danno a residenti e commercianti. Prato in questi dieci anni è rinata grazie al lavoro di tutti. Ora la città merita che le sue migliori energie convergano". Critoco Aldo Milone (FI): "Il progetto sulla sicurezza presentato va proprio nella direzione di rendere vivibile il centro - dice Milone - Le lamentele sono arrivate proprio dagli esercenti. Come pure tanti pratesi preferiscono non venire in centro per paura".

Si.Bi.