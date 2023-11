Basta femminicidi. Pietre della responsabilità per non dimenticare

Circa un centinaio di persone, in gran parte donne, sono scese in piazza indossando un capo d’abbigliamento rosso per dire "basta" alla violenza di genere e ricordare le vittime di femminicidio. Ieri mattina si è svolta la "Camminata in rosso", una manifestazione andata in scena in numerose città italiane anche per rendere omaggio alla giovane Giulia Cecchettin e chiedere allo Stato un intervento rapido contro la dilagante violenza sulle donne. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Senza Veli sulla Lingua, Fidapa Bpw Prato e Pubblica Assistenza l’Avvenire, che fa il paio con il flash mob tenutosi in piazza del Comune lo scorso giovedì.

Stavolta i partecipanti hanno sfilato per le vie del centro storico: dal punto di partenza di piazza San Marco, il corteo ha raggiunto via San Jacopo e la sede della Pubblica Assistenza per porre una corona di fiori sulla panchina dedicata ad Elisa Amato. Un gesto fortemente simbolico e che ricorda come anche sul nostro territorio purtroppo c’è stata violenza sulle donne: Elisa aveva 29 anni quando, nel 2018, fu ammazzata dall’ex fidanzato (che poi si tolse la vita). "Questa è una giornata simbolica. Dalla violenza si può uscire, anche se è un percorso lungo e difficile – ha spiegato Patrizia Scotto Di Santolo, vice presidente dell’Associazione Senza Veli – c’è ancora oggi difficoltà nel denunciare da parte delle vittime, non è semplice. Anche per questo offriamo supporto psicologico".

I partecipanti alla camminata si sono poi diretti in piazza dell’Università, dove la manifestazione si è chiusa con il momento culminante: sono state installate ed inaugurate le tre "Pietre della responsabilità". Tre installazioni dedicate ad Elisa Amato, a Jennifer Miccio e a Claudia Corrieri, le tre giovani pratesi vittime uccise da chi diceva di amarle.

"E’ stata scelta questa zona per rendere loro omaggio perché particolarmente frequentata – ha chiosato l’assessore alle pari opportunità Ilaria Santi – il Comune ha voluto dare un segnale per ribadire la presenza delle istituzioni. Il cambiamento deve però essere culturale, oltre che legislativo: ok all’inasprimento delle pene e al miglioramento delle leggi in materia, ma tutto ciò non basta. Deve cambiare anche la visione".

