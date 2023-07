"Basta costruire a Prato: usino i fondi abbandonati"

"Siamo nel mezzo di una crisi climatica che impone scelte non più rimandabili sul versante della difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, e quello che ci viene proposto in consiglio comunale dal Pd, ancora una volta, sono nuove costruzioni private, con la scusa dello sviluppo economico, per 440.000 metri quadrati, di cui 27 ettari di aree agricole, una cifra enorme". Il Movimento 5 Stelle contesta su tutto il fronte l’idea della maggioranza di centrosinistra di un piano strutturale a consumo zero di suolo agricolo. La versione della capogruppo Silvia La Vita è ben diversa. "La nostra città è colma di fondi residenziali, commerciali e industriali sfitti e in stato di abbandono – dice –. Perchè non vengono studiate politiche volte a incentivare il loro recupero, invece di costruire ancora? Che senso ha? Siamo una delle province con il più alto tasso di consumo di suolo, ma nemmeno davanti a questi dati, il Pd si ferma. E’ evidente che in questa città certi interessi privati sono più forti di quelli della comunità e della difesa dei beni pubblici". Critico anche il consigliere grillino Carmine Maioriello. "Quello di cui ha bisogno questa città è di piantare migliaia di nuovi alberi, per abbassare le temperature che nei prossimi anni renderanno la città invivibile e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, altro che nuovo cemento".