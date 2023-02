"Basta con i carri dopo 43 anni"

Dopo 43 anni di gloriosa attività si fermano i carri del tradizionale carnevale di Montemurlo. A dare la mazzata definitiva alla manifestazione che ha cresciuto intere generazioni di bambini è stata la pandemia. L’iniziativa proseguiva di anno in anno solo grazie alla tenacia e alla disponibilità di volontari che nel dopo lavoro dedicavano tempo e fatica all’allestimento dei carri. Tutti rigorosamente artigianali con personaggi costruiti in stoffa e non di cartapesta per celebrare l’anima tessile del distretto.

Due anni di inattività purtroppo sono difficili da recuperare: i carri sono rimasti alle intemperie e rimetterli in marcia comporterebbe un lavoro e un costo troppo oneroso. I trattori, locomotive dei carri, si sono fermati e farli ripartire visto che si tratta di macchine datate non è semplice. In più oggi ci sono anche i problemi legati all’assicurazione visto che le sfilate si tengono in strada con bambini al seguito. Insomma una serie di complicazioni che hanno messo la parola fine alle sfilate del carnevale di Montemurlo per lasciare definitivamente il posto ad una colorata festa in piazza senza carri. L’unico mezzo ad essere stato salvato è il trenino che con i suoi 40 anni di attività è vero simbolo della tradizione che prima o poi tornerà in funzione.

"I carri sono rimasti due anni in un campo serviva troppo per sistemarli - conferma Remo Bernardini, anima della manifestazione - Anche l’assicurazione dei mezzi per la responsabilità è un problema non di poco conto. Ci dispiace, ma sarà una bella festa ugualmente". Il primo appuntamento è a Bagnolo al circolo Gelli di via Montalese oggi a partire dalle 15 con la 43^ edizione del carnevale bagnolese. Nello spazio all’aperto davanti al circolo si svolgerà il ritrovo delle mascherine e per tutto il pomeriggio ci si potrà divertire con musica e balli.

Il secondo appuntamento è sabato sempre dalle 15, a Oste in piazza Amendola. Anche qui ad attendere i bambini ci saranno animazioni, musica, giochi e gli sbandieratori e i tamburini del Gruppo storico. L’ultima festa di carnevale si svolgerà in piazza della Libertà a Montemurlo domenica 19 febbraio. Ad attendere i bambini ci saranno le animazioni e il truccabimbi organizzato dalla compagnia teatrale ’I Formaggini Guasti’, le esibizioni della scuola di danza Smile , dj set con musica e balli.

