"Basta Autolinee Toscane Adesso stop al contratto"

"Un intollerabile schiaffo in faccia alla città". Non usa mezzi termini l’Aci di Prato per commentare l’atteggiamento tenuto sul territorio da Autolinee Toscane. Un giudizio che arriva a seguito del sommarsi di una serie di fattori: aumento dei biglietti e degli abbonamenti a partire da domani, sia sulle linee urbane che su quelle extraurbane, mancanza di dialogo istituzionale, assenza al tavolo della mobilità per il piano strutturale.

"Un’assenza maturata con una noncuranza pari solo alla mancanza di rispetto verso la città e verso chi al tavolo c’era, non per una sterile passerella, ma per contribuire all’interesse comune", tuona l’Aci che contesta anche la filosofia alla base dell’aumento delle tariffe per il servizio di trasporto su gomma, aumenti che tra l’altro colpiscono indistintamente ogni fascia della società e che non portano con sé nuove linee di trasporto migliorando così la mobilità all’interno del territorio provinciale.

"Se i rincari fossero scaturiti dalla dimostrata necessità di finanziare un chiaro programma di sviluppo del tpl – proseguono dall’Automobile Club Prato –, secondo concetti avanzati e condivisi soprattutto in ambito europeo, che l’azionista di riferimento di Autolinee Toscane dovrebbe conoscere bene, forse avremmo potuto digerirlo. Ma a fronte della sostanziale assenza di qualsiasi progetto e di una qualità del servizio assolutamente insufficiente, davvero lo riteniamo uno schiaffo in faccia intollerabile".

Alla luce di queste considerazioni, Aci Prato chiede alle istituzioni del territorio di passare alla linea dura, ipotizzando anche la rescissione del contratto con Autolinee Toscane.

"Il trasporto pubblico locale è lo strumento per tutelare un diritto costituzionale, quello dei cittadini di muoversi liberamente nel territorio, non un recapito pizze a domicilio. Chiediamo quindi una forte azione, che siamo pronti ad appoggiare in ogni sede, per definire un programma di sviluppo del trasporto pubblico locale coerente con gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo del territorio, con precisi impegni, scadenze e programmi di investimento. Non sappiamo come siano stati formulati gara e conseguenti accordi contrattuali, ma se non prevedessero questo con chiarezza sarebbe bene cominciare a studiare la rescissione del contratto. Prato può anche progettare e costituire la sua società per il trasporto pubblico alternativa: l’ha fatto Ntv (la società dei treni ad alta velocità Italo), da anni le Ferrovie Nord lavorano su Milano, non si vede perché non possiamo pensarci anche noi". Anche la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, ha fortemente contestato l’aumento delle tariffe chiedendo una rescissione del contratto di servizio con Autolinee Toscane.

Stefano De Biase