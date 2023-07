Basta alle decisioni calate dall’alto Tutte le falle della riorganizzazione

La realtà è che la riforma del 118 si è concretizzata in tagli al sistema di emergenza che di fatto hanno tolto figure di riferimento mediche in Valbisenzio e a Montemurlo e di conseguenza incidendo anche su Prato. Tagli dettati della mancanza di personale che però si riversano come macigni sui cittadini bisognosi di assistenza. Il sindaco di Prato ha rotto il silenzio condannando i cambiamenti "calati dall’alto" che di fatto hanno messo in crisi i territori di una intera provincia. La riforma regionale del 118 partita da Prato non senza inciampi, prevede una riorganizzazione del servizio partendo dal dato di fatto che i medici di emergenza sono ormai pochissimi.

La riforma prevede quindi la sostituzione delle ambulanze medicalizzate con ambulanze infermieristiche laddove la legge nazionale che delinea la cornice generale, lo rende possibile. In concreto a Montemurlo sono state tolte 24 ore di medico e dopo le rimostranze del territorio sono state sostituite solo per 12 ore da un infermiere; a Vaiano sono state eliminate le 12 diurne di medico senza alcuna sostituzione con un professionista. Dopo le proteste del sindaco Primo Bosi e più di un episodio dubbio di soccorso (anche perché la Valbisenzio è un territorio non facile da raggiungere), è stato concesso l’infermiere il sabato e la domenica. Un intervento che non è bastato a placare gli animi di amministratori e residenti. Da qui l’impegno del presidente della Regione Giani di ripristinare l’infermiere a bordo dei mezzi di soccorso, ma soltanto da ottobre.

La riforma del 118 non ha inciso pesantemente solo sui comuni di Vaiano di Montemurlo toccati direttamente dalla riorganizzazione, ma anche i cittadini di Prato sono stati interessati. Il motivo è di facile intuizione: a causa dei tagli al 118 tocca alle tre postazioni presenti a Prato spostarsi verso Vaiano e Montemurlo, scoprendo di fatto la città. Se un mezzo di soccorso deve recarsi a Vaiano è chiaro che il territorio pratese resta scoperto. E questo non va giù al sindaco Biffoni che ora attende risposte concrete dalla Regione.

Intanto l’estate passerà in attesa del ripristino della copertura infermieristica su Vaiano che tutt’ora non c’è e di un intervento su Montemurlo dove al momento per 12 ore al giorno sono in servizio solo mezzi con volontari a bordo.

Silvia Bini