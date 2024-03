Basaglia, boom di presenze: + 67%. Ritornati ai numeri pre-pandemia

Biblioteca Basaglia: il 2023 è stato un anno tutto in crescita per la biblioteca comunale di Vaiano che ha appena festeggiato i quarant’anni di vita e si conferma un attivo presidio culturale di comunità.

"I dati ufficiali di performance 2023, elaborati dalla coordinatrice Lucia Pugi, raccontano la vita di un luogo vivo e frequentatissimo da persone di tutte le età – mette in evidenza l’assessora alla cultura, Fabiana Fioravanti - la Basaglia con il passare degli anni ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento fondamentale per la comunità, di spazio di lettura e di incontro. Sono cresciute le ore di apertura: da maggio 2023 si è scelto di tenere aperto anche il venerdì mattina, mentre da ottobre a dicembre si registra l’apertura straordinaria del sabato pomeriggio". Nel dettaglio, si registra un vero e proprio boom di presenze che sono state 8855, addirittura il 67% in più rispetto al 2022: 2492 bambini e ragazzi fino a 14 anni e poi 3942 tra i 25 e i 64 anni. Si è tornati, accrescendoli, ai numeri che precedevano la pandemia.

Circa 991 persone tra adulti, ragazzi e bambini hanno partecipato a letture, presentazioni, laboratori e visite scolastiche.

Gli iscritti alla biblioteca sono in tutto circa oltre 3700, un numero davvero notevole in rapporto a una popolazione residente di 10 mila persone. Nel 2023 i nuovi iscritti sono stati 183, in crescita del 35% rispetto all’anno precedente. Gli iscritti attivi – cioè, coloro che nel corso dell’anno hanno usufruito del prestito – sono 802, un dato in crescita del 31,5 % sul 2022. I prestiti totali sono stati 9.969 e sono aumentati del 21,63%. È cresciuta anche la quota dei prestiti interbibliotecari nella Provincia di Prato e in Toscana: sono stati 724 (più 17,72%) quelli attivi (libri forniti) e 935 (più 40%) quelli passivi (ricevuti).

È cresciuta anche la dotazione libraria, ad oggi i volumi e dvd posseduti sono 27166 (+2,57% ). Nel 2023 sono stati 1234 nuovi volumi acquisiti per un impegno totale di 16 mila euro.