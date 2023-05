Barriere architettoniche "Lavori per eliminarle E attenzione ai più deboli"

Casa di comunità, farmacia comunale con polo per le neo mamme e meno barriere architettoniche. Poi la prosecuzione del progetto "Dopo di noi" che nel marzo del 2022 ha portato all’inaugurazione della casa "I colori di Elisa" dove vengono promossi percorsi di autonomia per persone con disabilità. Sono i punti cardine del piano per il sociale del sindaco Francesco Puggelli, candidato al bis con la lista "Poggio, Insieme!".

Il progetto più importante per il futuro dei servizi sanitari a Poggio a Caiano è la Casa di comunità portata avanti in sinergia con la Asl e per la quale sono stati già ottenuti i finanziamenti del Pnrr. Sarà ristrutturato e ampliato il distretto di via Giotto dove crescerà l’offerta di discipline specialistiche pubbliche. La nuova farmacia comunale al Poggetto negli ex Magazzini GM porterà invece con sé la nascita di un polo materno infantile collocato al primo piano dell’immobile. Qui, oltre ad ambulatori di medici e pediatri, ci saranno professionisti sanitari specializzati nella salute delle donne e dei bambini. "E’ importante poter trovare vicino a casa consulti, supporto e professionisti in grado di guidare le donne prima e dopo la gravidanza", precisa Puggelli.

Fra gli altri obiettivi di Puggelli e della sua lista anche quello di aumentare la presenza di defibrillatori nelle piazze e continuare a monitorare la riforma del sistema territoriale dell’emergenza urgenza. In ambito sociale proseguirà il collaudato "baratto sociale" e un’attenzione particolare ci sarà sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

"Sul tema del sociale non accettiamo lezioni da nessuno – affonda Puggelli – il candidato Palandri si ricorda delle persone più fragili a tre giorni dal voto, meglio tardi che mai mi viene da dire, peccato però che nel suo programma ci sia alcun riferimento a ciò che ha recentemente sbandierato sulla stampa, non sono mancati invece molti richiami al nostro programma attuale e a quello che abbiamo già realizzato".