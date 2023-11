Bardena, Vella, Furba e Stella: ecco la guida

Il territorio pratese sorge allo sbocco in pianura di vari fiumi, il principale è il Bisenzio che, nato sui monti tra Montale e Cantagallo, giunto a Vernio, scende verso Prato dove tocca la piana nel punto più stretto tra la catena della Calvana e Monte Le Coste. Altro sistema idrico importante è quello parallelo, ma assai più piccolo, del Bardena di Figline. Ad est ed a ovest i bacini della Marina e dell’Agna che interessano Calenzano e Montemurlo, a sud Furba e Stella con Poggio a Caiano e Seano. Da considerare poi la serie di piccoli rii che scendono dalla Calvana verso il Bisenzio e che devono attraversare la linea ferroviaria da Canneto a La Querce con una serie di pericolosi percorsi sotterranei. Tutti in origine si allargavano nella campagna fino ai Poggi di sotto, ovvero al Montalbano confluendo nell’Ombrone Pistoiese attraverso un terreno dolcemente degradante.

Fino dall’epoca etrusco-romana si è sfruttata questa conformazione per usi agricoli e produttivi e dagli anni attorno al Mille fino a tutt’oggi con interventi idraulici rilevanti: La Bardena di Figline fu deviata verso Poggio a Caiano col Fosso di Iolo. Il Bisenzio fu fatto diramare attraverso la città col sistema delle gore originate dalla grande opera del Cavalciotto di Santa Lucia. Si tratta di un grosso sbarramento da cui hanno origine il vero carattere e la storia di Prato che devia il Bisenzio e permette la distribuzione delle acque attraverso il gorone da cui si dirama il sistema di canali (gore) che si ramifica in città e oltre fornendo acqua ai coltivi ed energia alle industrie. Ogni trasformazione successiva in base alla continua azione antropica avrebbe dovuto essere valutata con attenzione. La cosa non è accaduta e si sono manomessi argini e corsi d’acqua che sono letteralmente "esplosi" per la pressione acquisita sotto strade e costruzioni, come in centro a Vaiano o Seano e Bagnolo.

Nel 1983 fu abbandonato definitivamente il sistema gorile lasciando alla città un impianto fognario quasi completo, opportunamente coperto e alla prova dei fatti ben dimensionato e capace di salvare la parte centrale. Quasi tutto l’assetto attuale è modellato sulle "bonifiche lorenesi" fatte tra fine 1700 e prima metà del 1800, nonostante l’occupazione del suolo sia assai cambiata sia in pianura che nelle Vallate, dove i terreni adatti all’edificazione sono stati usati causando grossi problemi specie in caso di picchi di precipitazioni. L’esempio più emblematico: il “Rio di Vianella” che, nato a Figline e diventato “Vella” a Galciana, arriva con percorso ormai tutto sotterraneo fino all’ospedale Santo Stefano, nella tristemente famosa via Ciulli.

Riccardo Barni